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Marvel’s Avengers oyunu için ilk oynanış videosu yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 24.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen E3’te su yüzüne çıkan Marvel’s Avengers oyunu, oyun severlerden büyük tepki toplamıştı. Bu durumun temel nedeni oyunda yer alan karakter tasarımlarının, filmlerde yer alan karakterlerden tamamen bağımsız olmasıydı. Karakterler için hayli yoğun tepkiler gelse de Square Enix bu konuda geri adım atmayacağını net bir dille ifade etti.

Marvel’s Avengers oyunu için ilk oynanış videosu yayınlandı

Fakat oyundaki tek eleştiri konusu karakter tasarımları değildi. Zira sızdırılan oynanış videoları da oyuncuları tatmin etmeye yetmemişti.

Malum, söz konusu Avengers gibi bir isim olunca beklentiler hayli yükseliyor. Dolayısıyla Square Enix’in işi hayli zor diyebiliriz.
Geçtiğimiz gün Gamescom 2019 kapsamında Marvel’s Avengers oyunu için ilk resmi oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda oyunun giriş kısmındaki olaylara yer verilmiş. Yani Avengers ekibinin nasıl dağılma noktasına geldiğini bu videoda görebiliyoruz.

Açık konuşmak gerekirse oyundaki görseller ve oynanış dinamikleri beklentilerin biraz uzağında kalıyor. Özellikle de Marvel’s Spider-Man oyunuyla kıyasladığımızda Avengers’ın hayli sönük kaldığını söyleyebiliriz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Marvel’s Avengers PC, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia için eş zamanlı olarak 15 Mayıs’ta raflardaki yerini almış olacak. Belki yapımcı ekip oyunun çıkışına kadar grafikler ve bazı oynanış dinamikleri üzerine güncellemeler yapabilir. Bekleyip göreceğiz.

Oynanış videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Marvel avengers

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