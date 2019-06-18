Mynet Trend

Marvel’s Avengers oyunu için önemli bir açıklama yapıldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.06.2019 09:27 | Son Güncelleme

Oyun sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen E3 artık geride kaldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen etkinlikte, sektörü yakından ilgilendiren pek çok duyuru yapıldı. E3 2019 kapsamında duyurulan en önemli yapımlardan birisi de Marvel’s Avengers oyunuydu.

Marvel’s Avengers oyunu için önemli bir açıklama yapıldı

Malum, Avengers Marvel için hayli önemli bir marka. Zira serinin son filmi 2.7 milyar dolarlık hasılata imza atmış ve pek çok rekoru alt üst etmişti. Dolayısıyla böyle önemli bir markanın, oyun sektöründe boy gösterecek olması gerçekten heyecan verici.

Bilindiği üzere Marvel’s Avengers oyunu Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos Montreal işbirliğiyle geliştiriliyor. Oyun için E3 kapsamında yayınlanan ilk videoda en çok tepki çeken şey oyunun görselliği olmuştu.

Özellikle de Avengers ekibindeki karakterlerin tasarımı oyun severleri çileden çıkarmıştı. Crystal Dynamics konu ile ilgili geçtiğimiz gün önemli bir açıklamada bulundu.

Geliştirici ekipten Shaun Escayg, “Oyunculardan gelen dönütleri her zaman dinliyor ve kulak veriyoruz. Fakat şu anda karakter tasarımlarını değiştirme gibi bir planımız bulunmuyor.” dedi.

Görünen o ki Avengers ekibi E3 videosundaki halleriyle karşımıza çıkacaklar. 15 Mayıs 2020’de satışa sunulması planlanan oyun PC, PS4, Xbox One ve Google Stadia için satışa sunulacak.

Bethesda E3 2019 etkinliğinde hangi oyunları tanıttı?

PARTNERBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlarBu paylaşımlar olay oldu! Vartolu'nun eşinden seksi pozlar
Nefes kesen müthiş bir maceraya hazır olunNefes kesen müthiş bir maceraya hazır olun
Oyun dünyasının acı kaybı!Oyun dünyasının acı kaybı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marvel Marvel's Avengers

En Çok Okunan Trend Haberler

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Ameliyata böyle girmişti! Doktordan ilk açıklama geldi

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

İsmail Küçükkaya'dan ortak yayınla ilgili iddialara yanıt

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

Çukur'dan sonra sürpriz proje! Yeni imajıyla şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyun severlerin merakla bekledikleri oyunlar

Oyun severlerin merakla bekledikleri oyunlar

Wolfenstein Youngblood için önemli bir açıklama yapıldı

Wolfenstein Youngblood için önemli bir açıklama yapıldı

Nefes kesen müthiş bir maceraya hazır olun

Nefes kesen müthiş bir maceraya hazır olun

Oyun dünyasının acı kaybı!

Oyun dünyasının acı kaybı!

IoT cihaz güvenliği için yasa geliyor

IoT cihaz güvenliği için yasa geliyor

Mesh teknolojisine sahip ilk WiFi menzil genişletici

Mesh teknolojisine sahip ilk WiFi menzil genişletici

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.