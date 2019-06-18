Marvel’s Avengers oyunu için önemli bir açıklama yapıldı

Malum, Avengers Marvel için hayli önemli bir marka. Zira serinin son filmi 2.7 milyar dolarlık hasılata imza atmış ve pek çok rekoru alt üst etmişti. Dolayısıyla böyle önemli bir markanın, oyun sektöründe boy gösterecek olması gerçekten heyecan verici.

Bilindiği üzere Marvel’s Avengers oyunu Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos Montreal işbirliğiyle geliştiriliyor. Oyun için E3 kapsamında yayınlanan ilk videoda en çok tepki çeken şey oyunun görselliği olmuştu.

Özellikle de Avengers ekibindeki karakterlerin tasarımı oyun severleri çileden çıkarmıştı. Crystal Dynamics konu ile ilgili geçtiğimiz gün önemli bir açıklamada bulundu.

Geliştirici ekipten Shaun Escayg, “Oyunculardan gelen dönütleri her zaman dinliyor ve kulak veriyoruz. Fakat şu anda karakter tasarımlarını değiştirme gibi bir planımız bulunmuyor.” dedi.

Görünen o ki Avengers ekibi E3 videosundaki halleriyle karşımıza çıkacaklar. 15 Mayıs 2020’de satışa sunulması planlanan oyun PC, PS4, Xbox One ve Google Stadia için satışa sunulacak.

Bethesda E3 2019 etkinliğinde hangi oyunları tanıttı?

