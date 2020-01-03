Marvel Sinematik Evreni’ne ilk kez trans karakter dahil olacak

Bir süredir LGBTQ+ temsili eksikliği sebebiyle sürekli eleştirilen Marvel, ilk trans süper kahramanını resmen açıkladı. Açıklamayı Marvel Studios Başkanı Kevin Feige yaptı. Feige, Marvel Sinematik Evreni’ne ilk kez trans bir karakterin gireceğini doğruladı ve karakterin yakında gösterime girecek olan “Eternals”ta ortaya çıkacağının işaretini verdi.

New York Film Akademisi’nde Marvel’in daha fazla LGBTQ+ karakterlere, özellikle de trans karakterlere yer verme yönünde bir planı olup olmadığı sorusu yöneltilen Feige, “Evet, kesinlikle evet” diye yanıt verdi. Feige, “Çok yakında, şu anda çekmekte olduğumuz bir filmde, evet” diye ekledi.

ÇEKİM AŞAMASINDA OLAN TEK FİLM ETERNALS

Feige, cevabında ayrıntılara pek girmese de şu anda çekim aşamasında olan tek Marvel filmi Angelina Jolie, Richard Madden ve Kumail Nanjiani’nin rol aldığı “Eternals”.

Feige, daha önce filmin karakterlerinden birinin eşcinsel bir erkek olduğunu doğrulamıştı. Ağustos 2019’da Good Morning America‘ya konuşan Feige gizemli karakterin “evli olduğunu, bir ailesinin olduğunu ve bunun da sadece kimliğinin bir parçası olduğunu” söylemişti.

Feige, New York Film Akademisi’ndeki konuşmasında ayrıca hem “Black Panther”in hem de “Captain Marvel”ın “filmleri izleyen dünyayı temsil eden çizgi romanlardan kahramanları sergilemek” için kasıtlı girişimler olduğunu söyledi.

“Eternals” 6 Kasım’da gösterime girecek.



