Marvel yazarı Dan Slott, Joker filmini yerden yere vurdu

Geçtiğimiz günlerde Joker’e "kötü film" diyen Marvel yazarı Dan Slott, kendisine verilen tepkilere aldırış etmeden eleştirilerini ikiye katladı.

Joaquin Phoenix'in yıldızının parladığı film için Twitter'da düşüncelerini paylaşan Slott, Phoenix'in performansını överken, film için duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.

Slott, pazar günü “Joker kötüydü. Çok fenaydı. Joaquin Phoenix'in performansı KÖTÜ bir filmde İYİ bir şeydi. Ayrıca, Joker kötü bir Joker filmiydi" diye yazmıştı.

Independent Türkçe’nin haberine göre; Mavel için Fantastik Dörtlü ve Tony Stark: Iron Man çizgi romanlarını kaleme alan Slott, duruşunun "DC (Comics) karşıtı bir şey" olmadığını, Marvel'in rakibi DC'nin Kara Şövalye (The Dark Knight) ve Wonder Woman dahil olmak üzere önceki bazı filmlerinden zevk aldığını ifade etmişti.

Slott sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Joker filmine dair en sinir bozucu şey... Joker'in kökeni etrafında dans eden çok fazla MÜKEMMEL DC çizgi romanı olması. Bunların HERHANGİ BİRİ, sadece çizgi roman sayfalarını öyküleştirerek, şimdi beyaz perdeye koyduklarından çok daha iyi bir film olabilirdi.

Slott bir diğer tweet'inde filmi eleştirmeye devam ederek şunları söyledi:

Tam da Joker filmi daha da kötüye gidemez dediğiniz anda, süper kahraman filmlerinde defalarca izlediğimiz türden bir sahneyi eklemenin yolunu buluyorlar. (Joker'i izlediyseniz, neden bahsettiğimi biliyorsunuzdur.) Bu berbat filmin üstüne dikilen tüy olmuş.

Kimileri Slott'la aynı fikri paylaşsa da, Marvel yazarı yeniden açıklama yapmasını gerektirecek kadar çok eleştiri aldı.

Slott tepkilere cevaben bir başka tweet'te şunları söyledi:

Ben: İşte bir konu hakkındaki fikrim. Kızgın Twitter kullanıcısı: Yanılıyorsun. İnsanlar görüşlerin ne anlama geldiğini bilmiyor mu?

Slott, Batman'in güçlü rakibi gibi anti-kahramanlara dair çok fazla harika hikayenin anlatılabileceğini kabul ederken, kendi görüşüne göre Joker'in bunda başarısız olduğunu belirtti.

Tartışmaya konu Joker filmi 4 Ekim'de vizyona girdi ve gişede başarılı oldu.



