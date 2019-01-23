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Masaj terapistlerinden taciz itirafı!

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DÜNYA  | 23.01.2019 13:09 | Son Güncelleme

Masaj terapistleriyle ilgili The Sun'da yayımlanan bir makale tüm dünyada olay oldu. Makalede tensel temas sonrası cinsel tacizlere yer verildi. İşte 4 kadın masaj terapistinin anıları...

Masaj terapistlerinden taciz itirafı!

APRIL CHUNNOO

Masaj terapisti April Chunnoo, 41 yaşında, Colchester'da yaşıyor. Chunno, bu iş için eğitim aldığını ve masaj müşterilerinin kafasında maalesef başka şeyler belirdiğini söyledi:

"Çift masajları bir süre çok popülerdi. Ama çok zorlayıcıydı, çünkü kadın ya da erkek aralarından biri mutlaka eşini sürekli kontrol ediyordu. Bu durumlarda gülmemek için kendimi zor tutuyor hatta bazen gülmem geliyordu ve hapşırıyormuşum gibi yapıyordum. Mutlu sonlar isteyen müşterilerle karşılaştım. Kapıdan çok müşteri kovdum ama yaşadığım en korkunç an, bir müşterinin masaj esnasında birden elini cinsel organına koyup, kendini tatmin etmesiydi."

1

EMMA PEARCE

35 yaşındaki Emma Pearce, eşi ve oğulları ile St Austells, Cornwall'da yaşıyor. Emma Pearce şunları söyledi:

"İnsanlar soyunurken muhakkak odadan çıkarım. Havlu ile vücutlarını örtüp beklemelerini isterim. Bir defasında beni tamamen çıplak bekleyen bir adam gördüm. O odadan nasıl çıktım hatırlamak dahi istemiyorum. Masaj terapisti olmanın en kötü yanı kokan ayaklardır. Bunun için eldivenlerimi takıp, onları temizlemek için limon yağı ve su kullanıyorum. Bundan rahatsızlık duymuyorlar aksine keyifli bir ayak masajı yaptığımı düşünüyorlar."

2

LEIGH BAILEY

40 yaşındaki Leigh Bailey, Stapleford Abbots'ta yaşıyor ve Brentwood, Essex'deki Mind Body Spirit Spa'da çalışıyor. Diyor ki:

"Dört yıldır masaj terapisti olarak çalışıyorum, bu yüzden neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını biliyorum. Meslektaşlarıma göre daha büyüğüm, bu yüzden müşterilerim konusunda daha şanslıyım. Erkeklerle olan altın kuralım, iç çamaşırlı olmaları. Çıplak masaj asla yapmam. Leigh Bailey, erkek müşterilerinin olası ereksiyon durumlarında kontrolü sağlamak için yüz üstü yatmasını sağlıyor. Benim sırrım, kibarca bunu istemek. Sonra bacaklarına masaj yapmaya başlarım."

3

ELAINE MITCHELL

49 yaşındaki Elaine Mitchell, evli anne, bir yaşam ve güçlendirme koçu ve Sheffield'de yaşıyor. Diyor ki:

"Bir boksöre masaj yapmaya gittim. Kırmızı duvarlar, tütsüler ve kırmızı ampul yanan bir odaya girdim. Oturma odasında masaj yatağımı kurdum. Duvarlardaki samuray kılıçları ve bıçaklarından biraz ürkmüştüm. Fazla endişelenmemeye çalıştım. Adam kırmızı ipek bir sabahlıklaydı. Masaj yağım, sabahlığını lekelediğini ve üzerinden çıkarmamı istedi. Gözüm tamamen kapıdaydı. Hızlıca masaj yaptım. İşim bittiğinde bana 2 zarf verdi ve ekstralar olabileceğini düşündüğünü söyledi, bu yüzden daha fazla para önerdi. O zamandan beri erkeklere masaj yapmıyorum.

4


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Anahtar Kelimeler:
masaj Cinsel Taciz taciz

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