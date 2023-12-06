MASAK gönderisi olay olmuştu! Pucca'nın eski eşi Osman Karagöz'ün cezaevine girdiği ortaya çıktı

Pucca lakaplı fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın eski eşi Serhat Osman Karagöz sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son olarak oğluyla birlikte verdiği bir pozla MASAK imalı bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın ardından sessizliğe bürünen ünlü ismin bir süredir cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Gündeme dair hiçbir konuya değinmeden edemeyen Osman Karagöz'ün, Dilan Polat pozu da sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Oğlu Batı ile oldukça eğlenceli hallerini Instagram hesabından paylaşan Karagöz'ün 'Gösterişli hayatımızı masaktan nasıl gizleriz onu tartışıyoruz. Bütün şirketleri anası ve anneannesi üstüne yapıcam. Çetemizin adı “tokatlar” … çete isminden emin değilim…' notunu düştüğü karesi de çok konuşulmuştu.

Bu po

zun ardından uzunca bir süre ortalıkta görünmeyen Karagöz bir süredir cezaevindeymiş. Osman Karagöz cezaevinde olmasının sebebi de şöyle açıkladı;

'Napıyorsunuz ya? Hayatımın yine en enteresan dönemlerinden birinden geçiyorum. Artık şaşırmıyorum. Bana burada instagramda saçma sapan yazı yazan bir arkadaşın ismini açık şekilde paylaştım diye devlet bana 2 yıl 6 ay 3/2 den ceza vermiş. Yaklaşık 18 gündür cezaevindeyim' ifadelerini kullandı.

Pucca, eski eşinin yaşadığı bu olaya kayıtsız kalamayarak Karagöz'ün paylaştığı gönderiyi kendi hesabında yayınlayıp "Ne saçma şeyin içindeyiz" notunu düştü.





