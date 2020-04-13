Masal kitaplarından fırlamış gibi görünen köye hayran kalacaksınız

Bu köyde kanallardan başka bir yol ya da modern bir ulaşım yolu bulunmuyor. Turistler araçlarını köyün dışında bırakıp yollarına yürüyerek veya sessiz teknelerle devam ediyorlar. Buranın ne kadar huzurlu bir yer olduğunu, buradaki en yüksek sesin ördekler veya kuşlar tarafından çıkarıldığını düşünerek anlayabiliriz.

TOPRAKTAKİ DELİKLER GÖLE DÖNÜŞTÜ

Köyün ilk sakinleri çok sayıda turba tortusu bulduğu için yıllar boyunca toprağa birçok delik açtı. Sonunda bu delikler göllere dönüştü. Bu köyü 176 adet köprü birbirine bağlamaktadır. Bu köyü masallardan çıkmış gibi hissettiren şeylerden biri de budur.



