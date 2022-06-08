Masalarınıza çok yakışacak! Haydari tarifi

Haydari yapımının oldukça basit olması ve içerisine giren malzemelerin her evde bulunması nedeniyle en lezzetli ve tercih edilen mezeler arasında yer alıyor. Haydarinin her yemeğin yanına yakışması ve herkes tarafından sevilmesi çok konuşuluyor. Tam kıvamında haydari için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

HAYDARİ TARİFİ

Malzemeler

5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)

1 dilim beyaz peynir (50 gram)

2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

4-5 dal dereotu

1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

½ çay kaşığı tuz

Yapılışı

Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteledikten kenara alıp soğumaya bırakın.

Sarımsakları ezerek püre haline getirin. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın.

Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!



