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Masalarınıza çok yakışacak! Haydari tarifi

08.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşam için yenilecek ana yemekler hazır ama ortaya alternatif meze mi arıyorsunuz? Öyleyse bu tarif tam size göre! Her yemeğin yanına uyum sağlayan haydariyi mutlaka denemeniz gerekiyor. Oldukça kolay yapılan haydari sadece ekmekle bile yenilebiliyor.

Masalarınıza çok yakışacak! Haydari tarifi

Haydari yapımının oldukça basit olması ve içerisine giren malzemelerin her evde bulunması nedeniyle en lezzetli ve tercih edilen mezeler arasında yer alıyor. Haydarinin her yemeğin yanına yakışması ve herkes tarafından sevilmesi çok konuşuluyor. Tam kıvamında haydari için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

HAYDARİ TARİFİ

Malzemeler

  • 5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)
  • 1 dilim beyaz peynir (50 gram)
  • 2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 4-5 dal dereotu
  • 1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
  • ½ çay kaşığı tuz

Yapılışı

  • Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteledikten kenara alıp soğumaya bırakın.
  • Sarımsakları ezerek püre haline getirin. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın.
  • Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Soğuk olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!


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