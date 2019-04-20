Masanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmaz

Bugüne kadar birçok yaratıcı ev dekorasyon parçasıyla karşılaşmışsınızdır. Ancak böylesini daha önce gördünüz mü bilmiyoruz.

Şimdi göreceğiniz bozuk para kaplı masa tamamen sıfırdan evde yapıldı. YouTube'ın kendin yap sayfalarından birinde paylaşılan videoda adam eski bir antik masayı bambaşka bir tasarıma dönüştürüyor.

Belki bozuk paraların düzgün sıralanışları belki de birbirleriyle olan uyumları masayı görenler hayrete düşüyor.

Birçok kullanıcının ilham alarak kendi evinde uyguladığı bu masa tasarımını ortaya çıkarmak için usta önce, eski bir masa kullanıyor.

Masanın kenarlarını çıkarıyor.

Daha sonra masanın üzerine 3 bin 500 adet bozuk parayı döküyor ve yapboz gibi bozuk paraları birleştiriyor.

Bozuk paraların üzerine yapıştırıcı döktüklerinde, hepsi ışık altında çok güzel parlıyor.



