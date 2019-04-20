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Masanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmaz

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.04.2019 18:13 | Son Güncelleme

Evin her yerinden bozuk para toplamaktan sıkıldıysanız size ilham verecek muhteşem bir fikrimiz var! İşte sosyal medyada paylaşılan ve son haliyle görenleri hayrete düşüren o tasarım...

Masanın üzerine bozuk paraları döktü! Son hali inanılmaz

Bugüne kadar birçok yaratıcı ev dekorasyon parçasıyla karşılaşmışsınızdır. Ancak böylesini daha önce gördünüz mü bilmiyoruz.

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Şimdi göreceğiniz bozuk para kaplı masa tamamen sıfırdan evde yapıldı. YouTube'ın kendin yap sayfalarından birinde paylaşılan videoda adam eski bir antik masayı bambaşka bir tasarıma dönüştürüyor.

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Belki bozuk paraların düzgün sıralanışları belki de birbirleriyle olan uyumları masayı görenler hayrete düşüyor.

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Birçok kullanıcının ilham alarak kendi evinde uyguladığı bu masa tasarımını ortaya çıkarmak için usta önce, eski bir masa kullanıyor.

Masanın kenarlarını çıkarıyor.

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Daha sonra masanın üzerine 3 bin 500 adet bozuk parayı döküyor ve yapboz gibi bozuk paraları birleştiriyor.

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Bozuk paraların üzerine yapıştırıcı döktüklerinde, hepsi ışık altında çok güzel parlıyor.

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