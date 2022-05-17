Masanızdan eksik olmayacak! Amerikan salatası tarifi

Amerikan salatası, İtalya salatası veya Rus salatası ile karıştırılıyor. Diğer salatalar ile benzer olan Amerikan salatasının içerisinde sosis ve salam gibi malzemeler bulunmuyor. Oldukça lezzetli olan Amerikan salatası hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay. Deneyeceğiniz bu tarif vazgeçilmez lezzetleriniz arasında yer alacak. Davet masalarında mutlaka bulunması gereken salatalardan olan Amerikan salatasını mutlaka denemelisiniz.

AMERİKAN SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

1 adet büyük boy havuç

1 adet orta boy patates

1 su bardağı bezelye

2 adet kornişon salatalık turşusu

2 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kabuk kısımlarını aldığınız sebzeleri küp şeklinde doğrayın. Ayrı ayrı tencerelerde kaynattığınız sıcak suda patates, havuç ve bezelyeleri yaklaşık 10 dakika dirilikleri gidene kadar haşlayın. Haşlama suyunu süzüp sebzeleri soğuması için bekletin.

Derin bir karıştırma kabına patates ve havuçları ekleyin.

Ardından bezelyeleri de ekleyin.

Ayrı bir kasede sosu için mayonez, süzme yoğurt ve tuzu güzelce karıştırın.

Uç kısımlarını aldığınız kornişon turşuları ufak küpler şeklinde doğrayın.

Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri yoğurt ve mayonezli sos ile birleştirin ve güzelce harmanlayın.

AFİYET OLSUN!



