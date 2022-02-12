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Maske Kimsin Sen neden final yapıyor? Final sebebi belli oldu! Maske Kimsin Sen neden bitiyor?

12.02.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelen Maske Kimsin Sen bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek. Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un jüri koltuğunda olduğu programın konsepti tartışmalara neden olmuştu. Peki Maske Kimsin Sen neden final yapıyor? İşte final sebebi...

Maske Kimsin Sen neden final yapıyor? Final sebebi belli oldu! Maske Kimsin Sen neden bitiyor?

Maske Kimsin Sen, bu akşam final bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. İlk haftalar saat 20:00'de izleyicisi ile buluşan program bu akşam saat 21:45'te son kez seyirci karşısına çıkıyor. Seyirciler maskelerin altındaki ünlüleri merak ederken ayrıca "Maske Kimsin Sen final mi yaptı?" "Maske Kimsin Sen neden final oldu?" sorusunu da merak ediyor.

MASKE KİMSİN SEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV'de ekrana gelen Maske Kimsin Sen final bölümü ile bu akşam saat 21:45'te ekrana geliyor. Yarışma ile ilgili gelen şikayetlerin sonrasında durumu incelemeye alan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı belirtilmişti. Söz konusu kararın Maske Kimsin Sen'e yönelik olduğu iddia edildi.

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REYTİNGLER SEBEBİYLE Mİ FİNAL OLDU?

Programın yapımcısı Fatih Aksoy ise, Maske Kimsin Sen'in reytinglerinin düşük olduğunu ve düşük reytinglerin kanala zarar vermesi sebebiyle final kararı alındığını ifade etti. Ünlülerin maskeler içinde performans sergilediği Maske Kimsin Sen, bu sebeple 9. bölümünde final yapacak.

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FOX Alican Yücesoy Doğu Demirkol Eda Ece Melis Sezen
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