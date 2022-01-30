MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu? Sosyal medya yıkıldı

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu? Sosyal medya yıkıldı

30.01.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un jüri olduğu Maske Kimsin Sen? yine Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Maske Kimsin Sen? Tavus kuşu maskesinin altında Emre Altuğ'un olduğu iddia edildi. İzleyiciler "Sesini değiştiriyor ama o" yorumlarında bulundu.

Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu? Sosyal medya yıkıldı

Maske Kimsin Sen? son bölüm yine en çok konuşulan konular arasındaydı. Tavus kuşunun hangi ünlü olduğu sosyal medyanın da gündemindeydi.

FOX'ta yayımlanan Maske Sen Kimsin programında Tavus kuşu maskesinin altında olan ismin, Emre Altuğ olduğu iddia edildi. Eda Ece'ye bu konuda yorum yağınca ünlü oyuncu sosyal medyadan genel bir açıklama yaptı. Ece paylaşımında "Benim de sizin gibi kesin bu dediğim tahminlerim var, ama her hafta aynı ismi vermek değil, ipuçlarından yola çıkıp yeni isimler de düşünüp tartışmak durumundayız, maske açılmadan hangi ünlümüz yüzde yüz emin olmak zor yüzde 1 bile olsa, bize yakalanmamak için sahte ipuçları bol" dedi.

tktk

"KESİNLİKLE EMRE ALTUĞ"

İzleyiciler ise tavus kuşunun Emre Altuğ olduğu konusunda emin gibiydi. Yapılan yorumların bazıları şöyleydi:

  • Kesinlikle Emre Altuğ sesi hiç değistiremedi ki bu sefer
  • Emre Altuğ ile oynamıştınız. Tavus kuşu kesin Emre Altuğ nasıl başka isim söylersiniz ki ayıp oldu arkadaşınıza...
  • Tavus kuşunun Emre Altuğ olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam.
  • Ne zaman elenir bilemiyorum ama kesinlikle tavus kuşu Emre Altuğ.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattıAynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
'Çocuklar Duymasın' itirafı! 'Çocuklar Duymasın' itirafı!
Anahtar Kelimeler:
Emre Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Erdoğan'dan sitem dolu sözler: Ah Başkan ah...

Erdoğan'dan sitem dolu sözler: Ah Başkan ah...

Ağlayarak itiraf etti! "Telefonumu karıştırıp..."

Ağlayarak itiraf etti! "Telefonumu karıştırıp..."

Bursa'da görüldü, bir ilk!

Bursa'da görüldü, bir ilk!

Türkiye'nin en soğuk kenti! Eksi 31,5 dereceye kadar düştü

Türkiye'nin en soğuk kenti! Eksi 31,5 dereceye kadar düştü

Sokak ortasında çifte cinayet! Kulağı da kesilmiş halde...

Sokak ortasında çifte cinayet! Kulağı da kesilmiş halde...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.