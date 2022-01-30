Maske Kimsin Sen Tavus kuşu Emre Altuğ mu? Sosyal medya yıkıldı

Maske Kimsin Sen? son bölüm yine en çok konuşulan konular arasındaydı. Tavus kuşunun hangi ünlü olduğu sosyal medyanın da gündemindeydi.

FOX'ta yayımlanan Maske Sen Kimsin programında Tavus kuşu maskesinin altında olan ismin, Emre Altuğ olduğu iddia edildi. Eda Ece'ye bu konuda yorum yağınca ünlü oyuncu sosyal medyadan genel bir açıklama yaptı. Ece paylaşımında "Benim de sizin gibi kesin bu dediğim tahminlerim var, ama her hafta aynı ismi vermek değil, ipuçlarından yola çıkıp yeni isimler de düşünüp tartışmak durumundayız, maske açılmadan hangi ünlümüz yüzde yüz emin olmak zor yüzde 1 bile olsa, bize yakalanmamak için sahte ipuçları bol" dedi.

"KESİNLİKLE EMRE ALTUĞ"

İzleyiciler ise tavus kuşunun Emre Altuğ olduğu konusunda emin gibiydi. Yapılan yorumların bazıları şöyleydi: