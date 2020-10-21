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Maskeden yaptığı bikiniyle Instagram’ı birbirine kattı

21.10.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Maskeden yaptığı bikiniyle Instagram’ı birbirine kattı

52 yaşındaki televizyon yıldızı Lizzie Cundy, maskeden yaptığı bikinili fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

52 yaşındaki televizyon yıldızı Lizzie Cundy, yüz maskeleriyle yaptığı bikinisiyle çektiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Hayranlarını bu görüntüsüyle bir hayli şaşırtan Cundy, paylaşımına 'Hiç şansımı zorlamıyorum' notunu ekledi.

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Eli belinde, kendinden emin bir duruş sergileyen kadın, genç kızlara taş çıkardı. Takipçileri 52 yaşındaki Cundy’nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı. Lizzie Cundy son olarak geçtiğimiz ay eski İtalyan sevgilisi Niccolo Barattieri di San Pietro ile akşam yemeğinde görüntülenmişti.

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