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Maskelerle geldiler 1 dakikada 100 bin liralık hırsızlık yaptılar

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bursa'da yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla girdikleri cep telefonu mağazasından 1 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşya çalan 5 hırsız kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, sabah 05.00 sularında merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bir cep telefonu mağazasına otomobil ile gelen yüzleri maskeli 5 hırsız, ellerindeki büyük taşlarla dükkanın camını kırarak içeri girdi. Soyguncular, mağazada bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki 20 adet elektronik eşyayı çalarak hızla geldikleri otomobille uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 dakika kadar kısa sürede mağazanın camını kırıp, içeride bulunan elektronik eşyaları çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Camların kırılma sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskeli 5 hırsızın ara sokaktan otomobille gelerek mağazaya yaklaştığını, ellerindeki taşların yardımıyla camları kırarak, 1 dakika içerisinde elektronik eşyaları çaldıklarını tespit etti.

Ekipler maskeli 5 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa hırsızlık

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