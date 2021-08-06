Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları kimler? Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede ve ne zaman çekildi?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi, bu akşam FOX TV'de televziyon ekranlarına gelecek. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sevilen film Maskeli Beşler İntikam Peşinde'nin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları kimler?

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmi için İstanbul’un 25 ayrı noktasında çekim noktası ayarlandı. Filmin çekimlerinin İstanbul ilinin 25 farklı yerinde ve çeşitli semtlerinde gerçekleştiği biliniyor. Arzu Film ve Fida Film tarafından hazırlanmış olan film, 2005 yılında çekilmiştir.

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer (Tezcan)

Peker Açıkalın (Bahattin)

Memet Ali Alabora (Murat)

Cengiz Küçükayvaz (Kamil)

Melih Ekener (Zeki)

Dost Elver (Tekin)

Zeynep Karacan (Meryem)

Seçkin Piriler (Tekin’in Eşi)

Deniz Oral (Polis Memuru)

Sümer Tilmaç (Salih Abi)

Nejat Birecik (Avukat)

Hamit Haskabal (Hamit Baba)

Burak Öncü (Cenin)

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, 1978 senesinde başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmemiş olduğu bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olacaktır. Başları dertten kurtulmamış olan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkarlar.

Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Ancak bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranmış olan gardiyan Salih’in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk kez iyilik için bir suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefinde; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve sonrasında holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin olacaktır.



