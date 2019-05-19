Maslak'ta 19 Mayıs'ta gökdelenlere Türk bayrakları asıldı

Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Yarın yapılacak olan kutlamalar öncesinde binalara metlerce uzunluğunda dev bayraklar onlarca kişinin çalışmasıyla asıldı.
Bayraklar çatıya çıkan çalışanlar tarafından yukarı çekilerek iplerle gerildi.
Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.
(DHA)
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