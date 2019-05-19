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Maslak'ta 19 Mayıs'ta gökdelenlere Türk bayrakları asıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 100. yıl kutlamaları öncesinde Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Maslak'ta 19 Mayıs'ta gökdelenlere Türk bayrakları asıldı

Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Yarın yapılacak olan kutlamalar öncesinde binalara metlerce uzunluğunda dev bayraklar onlarca kişinin çalışmasıyla asıldı.

Bayraklar çatıya çıkan çalışanlar tarafından yukarı çekilerek iplerle gerildi.

Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.

(DHA)


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19 mayıs Maslak türk bayrağı Gökdelen istanbul

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