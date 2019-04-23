Maslak’ta gökdelenler kırmızı beyaza büründü! Gökdelenlerin Türk bayraklarıyla donatılmış hali havadan görüntülendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanırken İstanbul’daki devasa boyuttaki iş kulelerine de dev bayraklar asıldı. Maslak'ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü büyük beğeni topladı. Maslak'ta bulunan binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi. (İHA)
Organik diye satıyorlar ama... Sakın almayın!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum