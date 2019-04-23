Mynet Trend

Maslak’ta gökdelenler kırmızı beyaza büründü! Gökdelenlerin Türk bayraklarıyla donatılmış hali havadan görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Maslak’ta bulunan gökdelenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayraklarıyla donatıldı. Devasa bayraklarla donatılmış gökdelenler havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanırken İstanbul’daki devasa boyuttaki iş kulelerine de dev bayraklar asıldı. Maslak'ta gökdelenlerin oluşturduğu kırmızı beyaz görüntü büyük beğeni topladı. Maslak'ta bulunan binalara ve gökdelenlere asılan dev Türk bayrakları havadan görüntülendi. (İHA)

PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
2 metrelik dev eşeği görenler inanamıyor!2 metrelik dev eşeği görenler inanamıyor!
Türk Yıldızları'ndan nefes kesen anlarTürk Yıldızları'ndan nefes kesen anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maslak Gökdelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

En Çok Okunan Trend Haberler

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

HEPAR kapatıldı!

HEPAR kapatıldı!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Camdan içeri bakınca fark ettiler!

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 metrelik dev eşeği görenler inanamıyor!

2 metrelik dev eşeği görenler inanamıyor!

Türk Yıldızları Çanakkale Abidesi'ni selamladı

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen anlar

Game of Thrones: Popüler diziden çıkarılan hayat dersleri

Game of Thrones: Popüler diziden çıkarılan hayat dersleri

23 Nisan'a özel 'Ben Çocuğum' şarkısı

23 Nisan'a özel 'Ben Çocuğum' şarkısı

Dere yatağına düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

Dere yatağındaki buzağı böyle kurtarıldı

5 yaşındaki Cemrenur, İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu

İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.