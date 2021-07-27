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MasterChef 27 Temmuz 2021 Etli yaprak sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Etli yaprak sarma tarifi!

27.07.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Temmuz 2021 Salı yayınlanan MasterChef programında yarışmacılar, jürilere etli yaprak sarma yemeği hazırladı. Etli yaprak sarmasında yaprakların patlamaması oldukça önemli. Yapraklar salamura ise sıcak suda bekletilmeli ve tuzundan arındırılmalı. İşte Etli yaprak sarma tarifi!

MasterChef 27 Temmuz 2021 Etli yaprak sarma nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Etli yaprak sarma tarifi!

Etli yaprak sarma tarifi, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışma programıyla gündeme geldi. Yaprak sarmanın her hali iştahla yeniyor. MasterChef'te yarışmacılar, jüriler için etli yaprak sarma hazırladı. Etli yaprak sarmanın sosu ayrı hazırlanmalı. İşte Etli yaprak sarma tarifi!

MALZEMELER

  • 250-300g orta yağlı kıyma
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çorba kaşığı ev biber salçası
  • 3 orta boy soğan
  • ½ demet taze nane
  • 2 adet rendelenmiş domates
  • Karabiber
  • ½ demet maydanoz
  • 1 su bardağı pirinç
  • Tuz
  • 60-70 adet taze veya salamura yaprak(büyüklüğüne göre sayı değişebilir)

Servis için;

Süzme yoğurt
Pul biber (arzuya göre acı)
Tereyağı
Ezilmiş sarımsak

ETLİ YAPRAK SARMA TARİFİ

Yaprak salamura ise sıcak suda kaynatılıp bekletilmeli ve tuzundan arındırılmalı. Yaprak taze ise sıcak suya atılmalı ve 3-4 dakika bekletilerek yumuşatılmalı.

Kıymayı, dolma için hazırlanacağı kaba alın. Domatesleri doğrayın ve pirinci yıkayıp ilave edin. İnce doğranmış soğan, tuz, karabiber, ince kıyılmış yeşillik, salça ve en son yağı ekleyin. Hepsini karıştırmaya başlayın. Soğumuş yaprakların saplarını kesin. Tencerede kullanmak için ayırın. Yaprakların parlak yüzü alt tarafa denk gelecek şekilde ve sap kısmı bize bakacak şekilde tabağa yerleştirin. İçi koyun ve yayın.

Yaprağın bize yakın olan kısmını malzemenin üstüne kapatın. Ardından yan tarafları da kapatın ve yaprağı sarın. Bu esnada çok sıkı sarmamaya dikkat edin. Sapları tencere dibine yayın. Sarmaları tencereye dizin. Üstüne 2 bardak sıcak su ilave edin. Porselen tabak ile kapatıp 25-30 dakika pişirin, ardından yemeği dinlendirin.

Sosu hazırlamak için süzme yoğurdu su ile yumuşattıktan sonra ezilmiş sarımsak ile tuz ekleyin. Tereyağını ateşte hafif kızdırın, pul biber atıp altını kapatın. Sarmalarınızı tabağınıza alın, yoğurt ve tereyağlı pul biberle servis yapın. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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