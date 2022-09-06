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MasterChef 5 Eylül 2022 takımlar nasıl oldu? MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

06.09.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 5 Eylül takımlarının nasıl olduğu ve takım kaptanları merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Masterchef'in 5 Eylül akşamı yayınlanan son bölmünüde takım kaptanları seçildikten sonra mavi ve kırmızı takım oluşturuldu. Peki masterchef mavi, kırmızı takım kaptanı kim oldu? Masterchef 5 Eylül 2022 takımlar nasıl olu? İşte MasterChef 3. hafta takımları ve kaptanları...

MasterChef 5 Eylül 2022 takımlar nasıl oldu? MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu programın seyircileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Masterchef'in son bölümü ile beraber gözler takım oyunlarına çevrilmişti. İki turda yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlendi. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 5 Eylül 2022 takımlar ve kaptanları...

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MASTERCHEF 5 EYLÜL MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar ilk turda ıslak hamburger ikinci turda ise sufle yaparak kıyasıya bir mücadele verdi. Yapılan tadımların ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.

Mavi takımın kaptanı Kaan,

Kırmızı takımın kaptanı ise Melih oldu.

MASTERCHEF 5 EYLÜL 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

  • Kaan (takım kaptanı)
  • Çağatay
  • Kıvanç
  • Tayfun
  • Gamze
  • Görkem
  • Barış
  • Ayaz
  • Ayşe Nur

masterchef 5 eylül mavi takım

KIRMIZI TAKIM

  • Melih (takım kaptanı)
  • Metin
  • Büşra
  • Yağız
  • Vural
  • Serpilay
  • Burak Kaya
  • Dilan
  • Burak

masterchef 5 eylül kırmızı takım

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TV8 Masterchef ele turu
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