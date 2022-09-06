MasterChef 5 Eylül 2022 takımlar nasıl oldu? MasterChef mavi takım, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu programın seyircileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Masterchef'in son bölümü ile beraber gözler takım oyunlarına çevrilmişti. İki turda yarışan yarışmacılardan şeflerin değerlendirmesiyle beraber kırmızı ve mavi takım kaptanı belirlendi. Seçilen kaptanlar ise kendi takımlarını oluşturdu. Peki, MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte Masterchef Türkiye 5 Eylül 2022 takımlar ve kaptanları...

MASTERCHEF 5 EYLÜL MAVİ, KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te kaptan olabilmek için yarışmacılar ilk turda ıslak hamburger ikinci turda ise sufle yaparak kıyasıya bir mücadele verdi. Yapılan tadımların ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu.

Mavi takımın kaptanı Kaan,

Kırmızı takımın kaptanı ise Melih oldu.

MASTERCHEF 5 EYLÜL 2022 TAKIMLAR NASIL OLDU?

Masterchef'te kaptanlık oyunu ile berber takım kaptanları seçildi. Takım kaptanları ise kendi kadrolarını oluşturdu.

Masterchef'te takımlar şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM

Kaan (takım kaptanı)

Çağatay

Kıvanç

Tayfun

Gamze

Görkem

Barış

Ayaz

Ayşe Nur

KIRMIZI TAKIM

Melih (takım kaptanı)

Metin

Büşra

Yağız

Vural

Serpilay

Burak Kaya

Dilan

Burak



