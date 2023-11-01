MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ! Leziz Abdigör köftesi nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Abdigör köfte tarifi merak ediliyor. MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu mutfağından lezzetler yapmalarını istedi. Yapılması istenen tariflerden biri de Abdigör köftesi oldu. Evde nefis Abdigör köftesini denemek isteyenler detaylı tarifi sorguluyor. Peki, Abdigör köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Abdigör köfte tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Hem lezziz hem de doyurucu olan Abdigör köfte, MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. İşte Abdigör köfte tarifi ve malzeme listesi...
ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ
MALZEMELER
500 gr dana kıyma
Tuz
Karabiber
1 adet soğan
1 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı tereyağı
TARİF
Kıymanın içerisine tuz ve karabiber eklenir.
Soğan ince yemeklik doğranır.
Karışıma eklenerek yoğurulur büyük köfteler haline getirilir.
Tuzlu haşlama suyu hazırlanır içerisine köfteler eklenerek pişirilir.
Pişen köfteler su içerisinden alınır ve tereyağı eklenir.
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