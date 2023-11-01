MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ! Leziz Abdigör köftesi nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Abdigör köfte tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Hem lezziz hem de doyurucu olan Abdigör köfte, MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. İşte Abdigör köfte tarifi ve malzeme listesi...

ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER 500 gr dana kıyma

Tuz

Karabiber

1 adet soğan

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF Kıymanın içerisine tuz ve karabiber eklenir.

Soğan ince yemeklik doğranır.

Karışıma eklenerek yoğurulur büyük köfteler haline getirilir.

Tuzlu haşlama suyu hazırlanır içerisine köfteler eklenerek pişirilir.

Pişen köfteler su içerisinden alınır ve tereyağı eklenir.

Yıkanan pirinç eklenerek pişmeye bırakılır.

Üzerine köfte koyularak servis edilir.

AFİYET OLSUN!



