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    4. MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ! Leziz Abdigör köftesi nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ! Leziz Abdigör köftesi nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    01.11.2023 20:14 | Son Güncelleme:
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    Abdigör köfte tarifi merak ediliyor. MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için şefler yarışmacılardan Doğu Anadolu mutfağından lezzetler yapmalarını istedi. Yapılması istenen tariflerden biri de Abdigör köftesi oldu. Evde nefis Abdigör köftesini denemek isteyenler detaylı tarifi sorguluyor. Peki, Abdigör köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    MASTERCHEF ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ! Leziz Abdigör köftesi nasıl yapılır? İşte malzemeleri
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon -

    Abdigör köfte tarifi, MasterChef programında yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Hem lezziz hem de doyurucu olan Abdigör köfte, MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. İşte Abdigör köfte tarifi ve malzeme listesi...

    ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ

    MALZEMELER

    • 500 gr dana kıyma
    • Tuz
    • Karabiber
    • 1 adet soğan
    • 1 su bardağı pirinç
    • 1 yemek kaşığı tereyağı

    TARİF

    • Kıymanın içerisine tuz ve karabiber eklenir.
    • Soğan ince yemeklik doğranır.
    • Karışıma eklenerek yoğurulur büyük köfteler haline getirilir.
    • Tuzlu haşlama suyu hazırlanır içerisine köfteler eklenerek pişirilir.
    • Pişen köfteler su içerisinden alınır ve tereyağı eklenir.
    • Yıkanan pirinç eklenerek pişmeye bırakılır.
    • Üzerine köfte koyularak servis edilir.

    AFİYET OLSUN!


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