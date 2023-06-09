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MasterChef All Star 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef yeni sezon yarışmacıları kimler, belli oldu mu? Nefesler tutuldu!

09.06.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star, dünyanın en zor yarışması Survivor'ın final yapmasının ardından TV8'de başlayacak. Programın ilk tanıtımı yayınlandı. Geçtiğimiz senenin şampiyonu Metin Yavuz olmuştu. Peki, MasterChef All Star 2023 ne zaman, saat Birçok kişi internette "2023 MasterChef yeni sezon yarışmacıları kimler, belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

MasterChef All Star 2023 ne zaman, saat kaçta? MasterChef yeni sezon yarışmacıları kimler, belli oldu mu? Nefesler tutuldu!

MasterChef All Star sezonu izleyiciyi ekrana bağlayacak. Önceki sezonlarda hünerlerini sergileyen yarışmacılar tekrar jüri üyelerinin karşısına çıkacak. Survivor'ın yarı finali 12 Haziran 2023 Pazartesi günü yapılacak. Büyük final ise 13 Haziran Salı günü yayınlanacak. MasterChef All Star 2023 için nefesler tutuldu. İşte TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in yeni sezonu ile ilgili merak edilenler...

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MASTERCHEF ALL STAR 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef All Star ilk bölümüylr 14 Haziran 2023 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

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MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

MasaterChef All Star fragmanında Barbaros Yoloğlu, Uğur Kardaş, Metin Yavuz, Sergen Özer, Eren Kaşıkçı, Sefa Okyay Kılıç, Eray Aksungur, Kıvanç Karadeniz, Hasan Biltekin, Fatma Nur Uçar, Ayaz Geçer, Tolga Şener, Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy, Mustafa Aydın, Esra Tokelli, Dilara Başaran, Rıfat Yurttaş, Suna Aydın, Kerem Giritlioğlu, Tahsin Küçük, Ebru Has, Yağız Özçelik, Batuhan Bayır, Faruk Batuhan Öner, Gülşah Suna, Duygu Acarsoy Atun, Pelin Zaman gibi isimler dikkat çekti.

MASTERCHEF'İN SON FİNALİSTİ KİM?

MasterChef 2022'nin kazananı Metin Yavuz olmuştu. Önceki sezonun kazanan ismi ise Eren Kaşıkçı'ydı. MasterChef 2020'nin şampiyonu ise Serhat Doğramacı olarak açıklanmıştı.

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