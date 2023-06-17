MasterChef All Star'da kim kazandı? MasterChef All Star ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? Güzide, Suna, Eda...

MasterChef All Star'da ana kadroya giren dördüncü isim merak edildi. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığı All Star'da kadroya dahil olacak isimler şimdiden araştırılıyor. Kadroya girebilen ilk üç isim MasterChef Güzide, MasterChef Suna ve MasterChef Eda olmuştu. İşte Masterchef All Star kadrosuna giren 4. isim...
TV8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da kadroya giren 4. isim kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda belli olacak. Kazanan yarışmacı ikinci tura kalan Bahri, Batuhan, Rıfat, Faruk Batuhan, Orhan ve Mehmet arasından seçilecek.
Gecenin sonunda en fazla beğenilen tabak MasterChef All Star 4. yarışmacısı olacak.
MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu. İkici yarışmacı ise 2019 sezonunda yarışan ve favori gösterilen yarışmacılardan biri olan Suna oldu. Dün akşam yayınlanan bölümün sonunda ise Eda MasterChef All Star ana kadroya giren 3. yarışmacı seçildi.
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022