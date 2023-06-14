MASTERCHEF ALL STAR JÜRİLERİ 2023: MasterChef jürileri kim, Somer Sivrioğlu yok mu?

MasterChef jürileri yeni sezonunun bu akşam başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Fragmanda Sergen, Cemre, Güzide ve Barbaros gibi sevilen yarışmacılar dikkat çekti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın yeni sezonunda ise değişikliğe gidildi. MasterChef jürileri merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'ın jüri üyeleri...

MASTERCHEF ALL STAR JÜRİLERİ KİMLER?

MasterChef'te jüri değişti. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yanında Somer Sivrioğlu'nu göremeyen izleyicilerde merak uyandıran bir gelişme yaşandı. Somer Sivrioğlu'nun yerine Şef Yılmaz Öztürk'ün geldiği iddia edildi.

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Yılmaz Öztürk aşçılığa 1998'de Ankara’da başladı.

1999 ve 2007 yılları arasında Türkiye’nin bilinen mutfaklarında hünerlerini sergileyen Yılmaz Öztürk, üyesi olduğu “Chaine des Rotisseurs”ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması’nda Gümüş Madalya almıştır.

2007 – 2010 yılları arasında 2 yerde Mutfak Şefi olarak görev yaptı.

2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yapan Yılmaz Öztürk seneler sonra İstanbul’a dönüp bilinen bir restoranda şef olmuştur.

Yılmaz Öztürk evli ve bir çocuk sahibidir.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

Planet Mutfak kapandıktan sonra 2015'ten itibaren atv'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de yayımlanan, kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. 15 Aralık 2021 tarihinde eşinden tek celsede boşanmıştır.

10 Ocak 2022'de İzmir'de İtalya'nin ünlü restorantı olan Filo D'Olio adlı restorantın Türkiye şubesini açmış, ekibine Masterchef Türkiye 2021'de yarışmış olan Mert Ateş Durukan'ı, ilerleyen tarihte de aynı sezondan Safanur Bol'u da dahil etmiştir.

Ayrıca 2021'den beri Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yaptı.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 21 Ocak 1974 doğumlu ve Boluludur. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yapan Yalçınkaya 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar aldı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya 2018'den beri MasterChef programında jüri olarak yer alıyor.



