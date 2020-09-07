MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte MasterChef Arem Yüce'nin hayat hikayesi

MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan ve düellolardan elenen MasterChef Arem yeniden kadroya dahil oldu. MasterChef'in yayınlanan fragmanında görülen MasterChef Arem, 22 yaşında ve işletmeci. İşte, MasterChef yarışmacısı Arem Yüce'nin hayatıyla ilgili merak edilenler.

MASTERCHEF'İN ANA KADROSUNA KATILAN YENİ YARIŞMACI AREM YÜCE KİMDİR?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.

Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...

MasterChef 2020'nin kendisini bu alanda geliştirmek için muhteşem bir fırsat olduğunu söyleyen Arem Yüce, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna girmeyi yedeklerden de olsa başardı ve artık MasterChef 2020'nin ana kadrosunda!

