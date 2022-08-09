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MasterChef aşure nasıl yapılır? En pratik ve en lezzetli aşure tarifi ve malzemeleri nelerdir?

09.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yemek yarışmasının yeni bölümünde şefler, yarışmacılardan aşure yapmalarını istedi. 8 Ağustos Pazartesi günü Muharrem ayının aşure günü olarak idrak edilmişti. MasterChefin 9 Ağustos Salı günü yayınlanan bölümünde ise yarışmacılar en iyi aşure tarifini yaparak ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edecekler. Peki aşure tarifi nedir, nasıl yapılır? Aşure tarifi malzeme listesi ve yapılışı...

MasterChef aşure nasıl yapılır? En pratik ve en lezzetli aşure tarifi ve malzemeleri nelerdir?

MasterChef'in yeni sezonu tüm hızıyla devam ederken ilk 7 finalist ana kadro için belirlendi. 9 ağustos Salı tarihi itibariyle yarışmacılar 8. finalist olarak ana kadroya girebilmek için mücadele edecek. Şefler, yarışmacılardan aşure tarifini yapmalarını istediler. Peki aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte en lezzetli aşure yapımı...

aşure yeni

AŞURE TARİFİ MALZEMELER

2 su bardağı aşurelik buğday
2 yemek kaşığı pirinç
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış fasulye
150 gram kuru kayısı
150 gram kuru incir
150 gram kuru üzüm
1 su bardağından biraz az fındık
2 litre su (buğdayları pişirmek için)
4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)
1,5 su bardağı sıcak süt
3 su bardağı toz şeker
1 fiske tuz
1 fiske karabiber

AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayalım.

Buğdayı yıkayıp, tencereye alalım, üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatalım. Çıkan sarı suyu süzelim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım ve suyunu süzelim.

Daha sonra üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatalım. (Dilerseniz akşamdan iki kez kaynatıp, suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız, 15 dk kaynatmak yeterli olacaktır.).

Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayalım. Ardından doğradığımız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyelim ve bekletelim.

Arada gerektikçe sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Suyu azalan buğdaylarımıza biraz daha sıcak su ekleyelim.

Yaklaşık 50 dakika kadar kaynattığımız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyelim ve 15 dk kadar kaynatalım.

Küçük bir cezve içerisine karanfil alalım ve suyu da ekleyerek 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Bu sırada suyu azalan buğdaylarımızın üzerine tekrar sıcak su ilave edelim.

Son olarak süzgeçten geçirdiğimiz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyerek karıştıralım ve yaklaşık 15-20 dk daha kaynatalım.

Hazırladığınız aşureyi tek tek cam kaselere bölüştürelim.

Aşure kaselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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