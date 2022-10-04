MasterChef Ayaz kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Ayaz Geçer’in memleketi merak konusu oldu

MasterChef Ayaz’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef 2022’nin sevilen isimlerinden biri olan Ayaz mesleğe bulaşıkçılık yaparak başlamış. İşte Siirtli olan Ayaz Geçer hakkında bilgiler

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

MasterChef 2022 kadrosunda yer alan Ayaz Geçer 23 yaşında. Aslen Siirtli olan Ayaz Geçer Şırnak Silopi’de dünyaya gelmiş. Bulaşıkçı olarak mesleğe başlayan yarışmacı şu anda Ankara’da iyi restoranlarda çalıştığını söyledi. Ayaz Geçer ilk turda üç evet alarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.



