MasterChef Ayaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasterChef All Star Ayaz Abdurrahman Geçer'in hayatı ve biyografisi

MasterChef All Star 2023'te hünerlerini sergileyecek yarışmacılar arasında Ayaz Abdurrahman Geçer de yer alıyor. 15 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yarışma için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacı ve şampiyonlardan oluşacak. MasterChef Ayaz Abdurrahman Geçer'in hayranları yeni sezonu iple çekiyor. İşte MasterChef Ayaz hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

Ayaz Abdurrahman Geçer 25 yaşındadır.

Aslen Siirtli olan Ayaz Abdurrahman Geçer, Şırnak Silopi'de dünyaya geldi.

Ayaz Abdurrahman Geçer 13 yaşından beri Ankara'da yaşamını sürdürmektedir.

Ankara'da bir restoranda çalışan Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef ilk turunda 3 evet alarak bir üst tura yükselmiştir.

