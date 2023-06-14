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MasterChef Ayaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasterChef All Star Ayaz Abdurrahman Geçer'in hayatı ve biyografisi

14.06.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Ayaz, All Star konsepti ile ilk kez ekrana gelecek yarışmada tekrar yarışacak. Geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya damga vuran yarışmacılardan oluşan kadro izleyicilerde merak uyandırdı. Yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana gelecek 2023 MasterChef All Star'da Ayaz Abdurrahman Geçer'de yer alıyor. Peki, MasterChef Ayaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MasterChef Ayaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2023 MasterChef All Star Ayaz Abdurrahman Geçer'in hayatı ve biyografisi

MasterChef All Star 2023'te hünerlerini sergileyecek yarışmacılar arasında Ayaz Abdurrahman Geçer de yer alıyor. 15 Haziran'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yarışma için nefesler tutuldu. Bilindiği üzere bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacı ve şampiyonlardan oluşacak. MasterChef Ayaz Abdurrahman Geçer'in hayranları yeni sezonu iple çekiyor. İşte MasterChef Ayaz hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF AYAZ KİMDİR?

Ayaz Abdurrahman Geçer 25 yaşındadır.

Aslen Siirtli olan Ayaz Abdurrahman Geçer, Şırnak Silopi'de dünyaya geldi.

Ayaz Abdurrahman Geçer 13 yaşından beri Ankara'da yaşamını sürdürmektedir.

Ankara'da bir restoranda çalışan Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef ilk turunda 3 evet alarak bir üst tura yükselmiştir.

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