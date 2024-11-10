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MasterChef Ayşe Ekiz Zuhal Topal ile ekrana mı dönecek? Şaşırtan iddia

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.11.2024 13:43
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MasterChef yarışmasına yayladan çektiği video ile katılarak adından söz ettiren Ayşe Ekiz elendikten sonra da gündem olmaya devam etti. Ayşe Ekiz'in ekrana Zuhal Topal aracılığıyla döneceği iddia edildi.

MasterChef Ayşe Ekiz Zuhal Topal ile ekrana mı dönecek? Şaşırtan iddia

Masterchef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından biri olan ve elendikten sonra da gündeme gelen Ayşe Ekiz adından söz ettiriyor.

Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini açıklamıştı. Genç yarışmacı hayvanlarıyla çektiği başvuru videosuyla büyük sempati kazanmıştı.

Yarışmadan elendikten sonra yaptığı şal reklamı ve verdiği pozlarla zaman zaman eleştiri alan Ayşe hakkında yeni iddia gündeme geldi.

MasterChef'ten sonra Afyon'da lokanta açacağını duyuran Ayşe hakkında kulislerde dolaşan iddialara göre, MasterChef Ayşe geri dönüyor. Ayşe yakında yeni bir yarışmaya katılacak iddiası sevenlerini heyecanlandırdı.

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Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Ayşe Ekiz, Zuhal Topal'ın sunumuyla devam eden Yemekteyiz programına yarışmacı olarak katılabilir.

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Ancak bu konuda hem Ayşe'den hem de kanaldan resmi bir açıklama yapılmış değil!

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Masterchef
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