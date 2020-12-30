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MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef Barbaros'un hayat hikayesi

30.12.2020 03:03 | Son Güncelleme:
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MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef Barbaros'un hayat hikayesi

Barbaros Yoloğlu, MasterChef Türkiye 2020 finalinde yarışma hakkı kazanan ilk yarışmacı oldu. MasterChef 2020 büyük finalinde Barbaros ve Serhat arasında şampiyonluk mücadelesi yaşanacak. Peki, MasterChef Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef 2020'de yaptığı başarılı tabaklarla adından söz ettiren Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?

MasterChef 2020'de başarılı bir performans gösteren Barbaros Yoloğlu şampiyonluk için büyük finalde mücadele edecek. Final haftası elemelerinde Serhat ve Emir'le karşı karşıya gelen Barbaros Yoloğlu, yaptığı tabakların ardından şeflerden en çok puanı alarak MasterChef 2020'de ilk finalist oldu. Peki, MasterChef Barbaros kimdir? MasterChef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında?

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

Samsun’un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu 26 yaşındadır. Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

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2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dahil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.

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Gösterdiği başarılı sezonun ardından kendini kanıtlayan Barbaros Yoloğlu şuan MasterChef 2020'nin ilk finalisti olmaya hak kazandı.

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