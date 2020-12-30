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MasterChef Serhat kimdir? MasterChef 2020 finalisti Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Serhat'ın hayat hikayesi

30.12.2020 02:46 | Son Güncelleme:
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MasterChef Serhat kimdir? MasterChef 2020 finalisti Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef Serhat'ın hayat hikayesi

Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının finalisti oldu. Yarı finalde Emir ile karşı karşıya gelen Serhat, şeflerden daha yüksek puan aldı ve MasterChef 2020'de büyük finale adını yazdırdı. Serhat Doğramacı, daha önce MasterChef için Amerika'dan gelen eğitim ve çalışma teklifini reddettiğini açıklamıştı. Peki Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Serhat hakkında merak edilenler.

MasterChef Türkiye 2020'de mücadele eden Serhat Doğramacı, yeni sezonda kadroya seçilen ilk yarışmacı olarak dikkatleri çekmişti. Serhat Doğramacı, MasterChef'te 6 aylık mücadele sonunda büyük finale kalmayı başardı. Serhat Doğramacı, MasterChef büyük finalinde Barbaros ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

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İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Serhat Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

SERHAT MASTERCHEF'E NASIL KATILDI?

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, Serhat'ın yarışmaya nasıl katıldığını açıkladı. Mehmet şef, ilginç bir hikaye diyerek başladığı olayda kadroların dolduğu bir zamanda gelen Serhat'ın azmini anlattı.

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MasterChef Serhat, bu sene pandemi nedeniyle videolu olarak yapılan başvurusunu yapmış fakat geri dönüş gelmeyince yarışmacının iptal olduğunu düşünmüş. Bu sırada Amerika'daki eski işiyle anlaştığını ve biletinin alındığını söyledi. Fakat MasterChef yeni sezon tanıtımını görünce stüdyoya gelmeye karar verir.

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Burada yetkili birisiyle görüşmeden gitmeyeceğini söyleyen Serhat'ın şansına o gün bir yarışmacı vazgeçer. Evde kalmayı kabul etmeyen bu yarışmacıdan boşalan yere Serhat'ı almaya karar verir. Böylece eleme turlarına giren Serhat, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olmayı başarır.

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