MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaştı! "Hayatta başıma gelen en güzel şeysin"

Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaştı! "Hayatta başıma gelen en güzel şeysin"

14.03.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef ile tanınan ve değişimiyle gündeme gelen Barbaros Yoloğlu sosyal medya hesabından sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaştı. Masterchef Barbaros "Hayatta başıma gelen en güzel şeysin" dedi.

'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasına damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya birinciliği kaptıran Barbaros Yoloğlu mutlu anlarını paylaştı.

Cinsel yönelime dair yaptığı düşünülen paylaşımla uzun süre gündemde kalan Barbaros Yoloğlu'nun o dönem birlikte olduğu kişi ortaya çıkmıştı.

44

Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz gün kız arkadaşı Şule İdil Aydın'a evlilik teklifi etti. O anları paylaşan MasterChef Barbaros sevgilisini bir hayli şaşırttı.

1

Sert görünmek için o estetiği yaptırdı Sert görünmek için o estetiği yaptırdı

HEMEN SÖZLENDİLER

Eski yarışmacı paylaşımında "Zaman her ne olursa ileriye doğru gitmemizi ve yolumuzda giderken tüm yolun hakimiyetini sevgiye bırakmamız gerektiğini… Ben buradayım dediğin anda kontrol bende dediğin anda küçük bir hastalık veya büyük bir sevgi her düşünceyi her bir fikri değiştirir. Mutluluk sadece sevgide saklı sevelim sevilelim seni seviyorum, hayatta başıma gelen en güzel şeysin" dedi.

2

Çift söz yaptıkları anları da paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fena dolandırıldı! 100 bin TL kredi çektiği an...Fena dolandırıldı! 100 bin TL kredi çektiği an...
Şahan bu kez Kınık'ın 26 yıl önceki videosunu paylaştı: Devletini sertçe...Şahan bu kez Kınık'ın 26 yıl önceki videosunu paylaştı: Devletini sertçe...
Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla mest ettiDünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla mest etti
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Barbaros Yoloğlu barbaros evlilik sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.