MasterChef Barbaros Yoloğlu evlendi! Serhat Doğramacı nikah şahidi oldu, Eray ise...

MasterChef Türkiye'de gösterdiği başarılı performans ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Barbaros Yoloğlu özel hayatıyla da merak ediliyor. Barbaros Yoloğlu, sevgilisi Şule İdil Aydın'a evlilik teklifi ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yoloğlu paylaşımında "Zaman her ne olursa ileriye doğru gitmemizi ve yolumuzda giderken tüm yolun hakimiyetini sevgiye bırakmamız gerektiğini ben burdayım dediğin anda kontrol bende dediğin anda küçük bir hastalık veya büyük bir sevgi her düşünceyi her bir fikri değiştirir. Mutluluk sadece sevgi de saklı sevelim sevilelim seni seviyorum hayatta başıma gelen en güzel şeysin" demişti.

İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törene MasterChef yarışmacıları da yoğun ilgi gösterdi. Barbaros'un nikah şahitliğini finalde yarıştığı yakın arkadaşı Serhat Doğramacı yaptı.

ERAY'IN O HALLERİ OLAY OLDU

MasterChef Eray'ın düğünde çiçeği almak için bir kişiyi devirmesi ise sosyal medyaya yansıdı. Eray çiçeği aldıktan sonra soyunup denize atladı.







