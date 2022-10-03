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MasterChef Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Barış’tan Büşra’ya zehir zemberek sözler

03.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Demir, MasterChef yarışmasının ön plana çıkan isimlerinden biri oldu. Yeteneği ve iletişimiyle dikkat çeken Barış Demir'in hayatı merak konusu oldu. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Barış'ın, Büşra'ya zehir zemberek sözler sarf ettiği görüldü. Peki MasterChef Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MasterChef Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Barış’tan Büşra’ya zehir zemberek sözler

Barış Demir MasterChef kadrosunda 15. kişi olarak dahil oldu. MasterChef'in ana kadrosunda yer alan yarışmacı Demir, Bodrum'da yaşıyor. İlk turda jürilere kuzu karski yaptı ve jürilerden üç evet alıp bir üst tura çıktı. Peki MasterChef Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MasterChef Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Barış’tan Büşra’ya zehir zemberek sözler

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşındadır. Ailesi kebapçıdır. Demir, aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başladı. Bodrum'da yaşayan Demir, bir otelde çalışıyor.

MasterChef Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Barış’tan Büşra’ya zehir zemberek sözler

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

MasterChef'in yeni fragmanında, Barış'ın Büşra'ya söyledikleri olay oldu. Kaotanlık oyununda hırslı olacağını ifade eden Demir, "Büşra'ya 3-0 yenilmiştim. Ben bugün kaptanlığa hiç asılmadığım kadar asılacağım çünkü almam gereken bir intikam var" dedi. Bunun üzerine Büşra ise, "3-0 değil 4-0" dedi ve, "Biraz daha tavsiye vermek istiyorum bireysellikte de kendisini biraz daha geliştirmesi konusunda." cevabını verdi.

MasterChef Barış kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Barış’tan Büşra’ya zehir zemberek sözler

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TV8 Masterchef yaşında
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