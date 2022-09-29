MasterChef batırık nasıl yapılır? Lezzetine şaşıracağınız batırık tarifi!

MasterChef'in 29 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın Masterclass oyununda batırık tarifi yapılması istendi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Bir çeşit salata olan batırık tarifini denemek isteyenler arama motorlarında batırık salatasının lezzetli tarifini sorguluyor. Batırık tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Batırık; bulgur ile yapılan bir çeşit sulu salatadır. İçindeki domates, salatalık ve bulgurdan ötürü kısırı andırır. İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde,Karaman,Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum