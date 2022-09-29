MasterChef batırık nasıl yapılır? Lezzetine şaşıracağınız batırık tarifi!

MasterChef'in 29 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak bölümünde haftanın Masterclass oyununda batırık tarifi yapılması istendi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Bir çeşit salata olan batırık tarifini denemek isteyenler arama motorlarında batırık salatasının lezzetli tarifini sorguluyor. Batırık tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

BATIRIK NEREYE AİT?

Batırık; bulgur ile yapılan bir çeşit sulu salatadır. İçindeki domates, salatalık ve bulgurdan ötürü kısırı andırır. İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde,Karaman,Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılır.

MALZEMELER 1 su bardağı bulgur (ince ,esmer)

½ çay bardağı tahin

1 çay bardağı yer fıstığı (kavrulmuş)

1 çorba kaşığı biber salçası

Kuru domates (arzuya göre)

1 adet kuru soğan

2 Adet domates

2 Adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

2 adet yeşil biber

3 yaprak marul

3 adet taze soğan

Lahana (kıyılmış arzuya göre, haşlanmış)

½ çay bardağı zeytinyağı

½ çay bardağı limon suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5-6 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

Nar ekşisi

Tuz

TARİF Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavuralım.

Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatalım.

Yer fıstığımızı robottan geçirelim.

Tahin, bulgur, yer fıstığı, kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştıralım.

Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır.

Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin, salçayı ekleyin.

Karışımı 1-2 dk. birer tutam nane ve maydanozla yoğurun.

Sebzeleri hırpalamadan şu sıra ile ekleyin; Yeşil biber ,taze soğan, nane, maydanoz, domates, salatalık.

Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın.

Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız, kısır halindeyken bir tabağa ayırın, kalanını soğuk suyla sulandırın. Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin.

Nar ekşisini ekleyin.

Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!

