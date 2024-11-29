MasterChef Beyza bandajı çıkarınca 'kurgu' iddiaları gündeme gelmişti! İddialı yarışmacı Onur Üresin paylaştı Beyza uyardı! Notu dikkat çekti

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Artık son 10 yarışmacının kaldığı yarışmada tansiyon hiç düşmüyor. Yarışmacıların sosyal medyadaki paylaşımları ise dikkatlice takip ediliyor.

Masterchef Türkiye'de geçirdiği korkunç kaza ile günlerce adından söz ettiğimiz Beyza hastanede tedavi görmüş ve tedavisinden sonra yarışmaya devam etme kararı almıştı.

Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza yüzündeki bandajı çıkarınca sosyal medyada 'kurgu' iddiaları gündeme gelmişti. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Onur Üresin, Instagram hesabından yeni reels videosu paylaştı. 'Çok beklenen kalamar tarifim sizlerle' diyen Onur'a Beyza ve Eda'nın eşlik ettiği görüldü.

Binlerce beğeni ve yorum alan o paylaşıma Beyza'dan uyarı gecikmedi. Reelse yorum yapan Beyza, "10 numara 5 yıldız. Not: Bu videoyu Uşak çekiminden önce çekilmiş." dedi.

BEYZA'YA NE OLMUŞTU?

MasterChef'te Uşak çekimlerinde Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Tepsiyi çeviren Beyza 12 gün hastanede tedavi görmüştü. Tekrar yarışmaya dönen Beyza şu açıklamayı yapmıştı:

''Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım.''