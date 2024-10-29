MasterChef Beyza yarışmadan ayrıldı mı? İddialar devam ediyor

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, MasterChef 2024'te bazı yarışmacılar oldukça popüler.

MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Beyza Huri Aydın de bu isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Beyza hakkında gündeme gelen iddia fanlarını üzdü. Beyza'nın çekimlerde bir kaza geçirdiği ve yüzünün yandığı hastaneye kaldırıldığı söylendi.

Sağlık durumu merak edilen Beyza'dan resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yarışmaya devam edip edemeyeceği de bilinmiyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ancak sosyal medyada fanlardan ise iddialar geliyor. Son olarak konuyu takip eden bir hesap Beyza'nın hastanede olduğu ve tedavisinin devam ettiğini iddia etti.



İddiaya göre; MasterChef Beyza hastanede olduğu için çekimlerde yer almıyor.

MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Beyza Huri Aydın kendisine destek olan ünlü ismi açıklamıştı. Beyza, "Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan, olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş. İlk defa yaşıyorum. Selam gönderiyorum herkese" ifadelerini kullanmıştı.