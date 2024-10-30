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Fiyatı 2 bin 145 TL'ye düştü! Retro tarzı modern dokunuşla harmanlayan Puma ayakkabı indirimde
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Fiyatı 2 bin 145 TL'ye düştü! Retro tarzı modern dokunuşla harmanlayan Puma ayakkabı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
30.10.2024 11:32
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Spor ayakkabı seçimi, bir ayakkabı seçmekten çok daha fazlası. Çünkü doğru ayakkabı, spor yaparken performansınızı artırırken stilinizi de tamamlıyor. Eğer hem konforlu hem de şık bir spor ayakkabı arıyorsanız, doğru yerdesiniz. PUMA Court Legend Lo, 70'lerin retro atmosferinden ilham alarak tasarlanmış, modern bir dokunuşla günümüze taşınan bir model. Şimdi 1755 TL indirim fırsatıyla bu ikonik tasarımı keşfetmek için harika bir zaman!

Spor ayakkabılar sadece antrenman için değil, günlük hayatta da tarzınızı yansıtmanın en keyifli yollarından biri. Özellikle retro esintiler taşıyan modeller, hem rahatlık hem de şıklık arayanlar için vazgeçilmez. PUMA Court Legend Lo da işte tam olarak böyle bir ayakkabı. 70'lerin basketbol dünyasından ilham alan tasarımıyla hem geçmişe bir yolculuk yapmanızı hem de modern duruşunuzu korumanızı sağlıyor. Üstelik şu anda %45 indirim ile satışa sunuluyor. Tüm özellikleriyle sizi etkileyebilecek PUMA Court Legend Lo hakkında daha fazlasını öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

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PUMA Court Legend Lo Spor Ayakkabı

PUMA Court Legend Lo Spor Ayakkabı öne çıkan özellikler

70'lerin basketbol sahalarından ilham alan retro tasarımıyla dikkat çeken Puma Court Legend Lo, retro stiliyle dikkat çeken unisex bir sneaker. Yumuşak köpük astarı sayesinde gün boyu ayaklarınıza destek olurken, deri ve süet kombinasyonu da spor bir şıklık katıyor. Kauçuk dış tabanı sayesinde her adımda güvenli bir tutuş sağlayan ayakkabıyı, hem günlük hayatta hem de spor yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz kot pantolonlarla spor bir görünüm yakalayabilir, dilerseniz de şortlarla daha rahat bir tarz yaratabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ve şık bir ürün."

  • "Ürün rahat ve şık görünüyor. Tavsiye ederim."
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Bu içerik 30 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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