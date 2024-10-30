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Sosyal medyada viral olan pratik ürünler günün fırsatları kapsamında indirimde
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Sosyal medyada viral olan pratik ürünler günün fırsatları kapsamında indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.10.2024 14:44
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Hayatınızı kolaylaştıracak, günlük rutinlerinizi keyifli hale getirecek, sosyal medyada viral olan ve adeta yok satan ürünler bu içeriğimizde sizi bekliyor! Üstelik her biri Günün Fırsatları kapsamında indirimde. Kendisi küçük, fiyatı düşük ve etkisi büyük bu harika ürünlere göz atmak için acele edin.

Evde Dubai çikolatası yapmaya ne dersiniz? İhtiyacınız olan ilk şey çikolata kalıbı! "Hazırını alırım, ne yapacağım kalıbı?" diyorsanız gardırobunuza düzen getirecek askı setlerine, vakumlu hurçlara bakmaya ne dersiniz? Borosilikat cam bardaklar ya da dijital mutfak terazisi... Gündelik yaşamınızı keyifli hale getirecek, sosyal medyada viral olan pratik ürünleri sizin için seçtik. Her birinin de indirimde olduğunu belirtelim. Fırsatları kaçırmamak için acele edin...

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Sosyal medyada viral olan, çok satan ürünleri görmek isterseniz ürünler burada!

1. Dubai çikolatası çılgınlığına evde siz de katılın: Orret Home Dubai Çikolatası Kalıbı

Adsız tasarım - 2024-10-30T134816.604

Dayanıklı ve yüksek kaliteli silikon malzemeden üretilen bu kalıp, çikolata yapımında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çikolata kalıbı, esnek yapısı sayesinde çikolatanın kolayca çıkarılmasını ve temizlenmesini sağlar. Çikolata severlere evdeki tarif deneyimlerinde pratiklik sunar.

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2. Gardırobunuza düzen getirecek: Orret Home 30 Adet Dolap İçi Elbise Askısı

Adsız tasarım - 2024-10-30T135035.396

Dayanıklı plastik malzemeden üretilen bu askı seti, gardırobunuzun daha derli toplu ve düzenli görünmesini sağlar. Özellikle dar dolaplar için ideal olan slim tasarıma sahip olan bu askılar, kıyafetlerinizi düzgün ve zarif bir şekilde saklamanıza yardımcı olabilir.

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3. Yemekleriniz uzun süre taze kalacak: Orret Home 4 Adet Buzdolabı Organizeri

Adsız tasarım - 2024-10-30T135221.268

Son zamanların en çok satan ürünlerinden biri olan buzdolabı organizerleri, gıdalarınızı düzenli ve pratik bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. Bu ürünler aynı zamanda saklama kabı özelliğine de sahip olduğundan gıdalarınızın uzun süre taze kalmasını da sağlar.

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4. Mutfağınızın yıldızı olacak: Orret Home 2 Adet Çift Cidarlı İki Katmanlı Borosilikat Cam Bardak

Adsız tasarım - 2024-10-30T135401.310

Sosyal medyada viral olan iki katmanlı borosilikat cam bardak seti, sağlamlığı ve dayanıklılığı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı sunar. Çift cidarlı yapısı sayesinde içeceğin sıcak ya da soğuk olmasına bağlı olarak bardağın dış yüzeyi aşırı derecede ısınmaz veya soğumaz. Bu sayede içeceğinizin sıcaklığını daha uzun süre koruyabilirsiniz. Şeffaf yapısıyla içeceğinizi görmeyi kolaylaştırırken modern ve zarif tasarımıyla da sofra ve içecek sunumlarınıza şıklık katar.

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5. Doğru miktar, daha sağlıklı ve lezzetli yemekler: Orret Home Dijital Mutfak Terazisi

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Dijital mutfak terazisi, dijital ekranı sayesinde net ve kolay okunabilir ölçümler sağlar. Ürün, mutfakta yemek hazırlarken malzemeleri doğru ölçülerde kullanmanıza yardımcı olur. Böylece yemekleriniz daha homojen ve doğru malzemelerle hazırlanmış olur. Ayrıca kompakt boyutu sayesinde saklaması da oldukça kolaydır.

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6. Sosyal medyada viral oldu: Orret Home Şarjlı Tek Motorlu Otomatik Damacana Su Pompası

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Sosyal medyada en çok konuşulan ürünlerden biri de şarjlı damacana pompası. Şarj edilebilir bir bataryaya sahip olan bu su pompası, elektrik prizine ihtiyaç duymadan kullanılabilir. Damacana suyunu hızlıca aktaran bu pompalar genellikle ev, ofis veya diğer içme suyu kullanım alanları için idealdir. Ayrıca otomatik kapanma özelliğine sahip olabilirler, bu da suyun taşmasını engeller. Pratik, hijyenik ve kullanışlı olması sebebiyle günlük yaşamda su tüketimini kolaylaştırır.

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7. Çayınız uzun süre sıcak kalsın: Orret Home Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam Demlik

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Borosilikat camın yüksek ısıya dayanıklı özelliği sayesinde demlik, kaynar suyla temas ettiğinde zarar görmez ve güvenli bir şekilde çay demlemeye olanak tanır. Şeffaf cam yapısı sayesinde çayın rengini ve demleme sürecini gözlemlemek mümkün olur. Ayrıca borosilikat cam demlikler, kolay temizlenir ve kokuları emmez, böylece uzun süre temiz kullanım imkanı sunar.

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8. Çay tiryakilerinin favorisi: Orret Home Keyfi Ala 6'lı Borosilikat Cam Çay Bardağı Seti

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Çay keyfini özel kılan bir tasarıma sahip bardaklardan oluşan bu set, yüksek ısıya dayanıklıdır. Zarif ve şık tasarımı sayesinde sofralarınıza estetik bir dokunuş sağlar.
Yüksek ısıya dayanıklı borosilikat camdan yapılmış olan bardaklar, çayın sıcaklığını uzun süre korur ve lezzetini en saf halinde sunar. Eşsiz lezzeti, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu bardaklar, evinizin en özel köşesindeki yerini almayı hak ediyor. Her çay saatinde size eşlik edecek bu set, çay keyfinizi doruğa çıkaracak ve ruhunuzu dinlendirecektir.

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9. Dolaplarınıza düzen getirecek: Orret Home Vakumlu Hurç

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Vakumlu torbalar hem yerden tasarruf sağlıyor hem de evinize düzen getiriyor. Kıyafetler, çarşaflar, nevresim takımları ve başka eşyaları düzenli bir şekilde depolamak için kullanabileceğiniz bu vakumlu hurçlar, ev düzeni sağlamak ve depolama alanını optimize etmek isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm olabilir.

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10. Pratik ve etkili temizlik: Orret Home Teleskopik 3'lü Mop Toz Alma Püskülü Çok Fonksiyonlu Temizlik Seti

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Çok fonksiyonlu temizlik seti ahşap, seramik, laminant gibi farklı zeminlerde etkili temizlik yapmanıza olanak sağlar. Teleskopik yapısı sayesinde kolayca uzayıp kısalabilen sapı sayesinde farklı yüksekliklerdeki yüzeyleri temizlemek kolaylaşır.

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