Konforlu taşıma, maksimum güvenlik! Vegmann Delphin valiz günün fırsat ürünü

Yola çıkarken eşyalarınızın güvenliği ve taşıma rahatlığı ne kadar önemli sizin için? Modern teknolojilerle donatılmış valizler sayesinde eşyalarınız güvende ve seyahat daha keyifli. Vegmann Delphin Tekerlekli Alüminyum Teleskopik Çekçekli Şifreli Valiz, ABS malzemesi ve akıllı tasarımıyla seyahatlerinizde dayanıklılık ve konfor sağlıyor. Hafifliği ve şifreli güvenlik sistemi ile dikkat çeken valiz, her yolculukta sizinle olmaya hazır. Şimdi indirimli fiyat avantajıyla seyahat çantanızı güçlendirme zamanı! Vegmann Delphin'e göz atın, seyahatleriniz daha güvenli ve konforlu olsun.

Vegmann Delphin Tekerlekli Alüminyum Teleskopik Çekçekli Kabin Boy Valiz

Kullanıcılardan tam not alan Vegmann Delphin Tekerlekli Alüminyum Teleskopik Çekçekli Valiz, seyahatlerinizde güvenliği ve rahatlığı ön planda tutarak tasarlanmış bir model. Üst düzey kalite ABS malzemeden üretilen valiz, hafif yapısı ile bagaj kotası dostu. Ayrıca kırılmalara ve ezilmelere karşı da dayanıklı. Çift kademeli alüminyum çekçek, ergonomik yumuşak tutma sapı ile taşımayı kolaylaştırırken, kauçuk-silikon 360 derece dönebilen tekerlekleri, valizinizi zahmetsizce yönlendirmenize imkan tanıyor. 57x38x26 cm boyutlarıyla hemen hemen tüm hava yolu el bagajı standartlarına uygun olup 2,5 kg ağırlığı ve 37 litre hacmi ile de taşıma kolaylığı sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yorum yazmadan önce kullanmak istedim. Çok kaliteli bir ürün.Hiç sorun yaşamadım. Diğerlerinden daha geniş."

"Bavul kaliteli. Boyutu tekerlek ve sap kısmı güzel."

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Bu içerik 30 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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