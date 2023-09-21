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    4. MasterChef bobotie nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güney Afrika mutfağından bobotie tarifi!

    MasterChef bobotie nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güney Afrika mutfağından bobotie tarifi!

    21.09.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bobotie tarifin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da bobotie yapılmasıyla beraber tarifin detayları merak edildi. Güney Afrika'ya özgü olan bobotie tarifi etle yapılan bir börek çeşididir. Peki, bobotie nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon -

    Bobotie tarifi, MasterChef'te yapılmasının ardından gündemde yer aldı. Akşam yemeklerinde ve özel günlerde gönlük rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bobotie, misafir sofralarının baç tacı oluyor. İşte MasterChef bobotie tarifi ve malzeme listesi...

    MALZEMELER

    • Bobotie için;
    • 500 gram kıyma
    • 1 adet bayat ekmek içi
    • 1/1,5 su bardağı süt
    • 2 yemek kaşığı kuru üzüm
    • 1 adet elma
    • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu
    • 1 tatlı kaşığı limon suyu
    • 3 adet yumurta
    • 5 adet defne yaprağı
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 adet kuru soğan
    • 3 diş sarımsak
    • 2 çay kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı, karabiber, kimyon, köri
    • 1 tatlı kaşığı zerdeçal ve toz kırmızı biber

    TARİF

    • Derin bir tavada tereyağı ile birlikte soğan, baharatlar ve sarımsağı orta ateşte kavurun.
    • Kıymayı da ekleyin ve tamamen pişene kadar, yaklaşık 15 dakika orta ateşte pişirin.
    • Ekmek içini sütün tamamı ile ıslatın.
    • Pişen harcı karıştırma kabına alın. İçerisine üzümleri, rendelenmiş elmayı, mango chutney'i, limon kabuğunu, limon suyunu ve sütü süzülmüş ekmek içini koyup malzemeleri birbirine yedirerek karıştırın.
    • Süzdüğünüz sütü üzerinde kullanılmak üzere ayırın.
    • Hazır olan harcı orta boy fırın kabına koyup bastırarak yerleştirin ve buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.
    • Süte yumurtaları ve tuzu ekleyip çırpın.
    • Sütlü karışımı dolaptan çıkarttığınız karışımın üzerine dökün, defne yapraklarını koyup 190 derecelik fanlı fırında üzeri kızarana kadar, 20- 25 dakika pişirin.

    AFİYET OLSUN!

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