Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Zambak'tan Kıvanç'a şok eden soru!

MasterChef Büşra’nın kaç yaşında ve nereli olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in yeni bölüm fragmanında Büşra’dan beklenmedik bir çıkış geldi ve Kıvanç’a dönerek ‘Şampiyon olmak istemiyor musun?’ diye sordu. Başarılı iki yarışmacının arası bu soru üzerine bir hayli gerildi. İşte 1997 doğumlu Büşra Zambak hakkında merak edilenler ve fragmanda yaşananlar

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Masterchef Büşra 1997 Denizli doğumludur.Aslen Denizlilidir. Ailesinin Denizli’de olduğunu fakat kendisinin 9 yıldır İstanbul’da yaşadığını söyleyen Büşra, yarışma öncesinde vejetaryen ve vegan mutfak ağırlıklı çalıştığını söylemiştir. Masterchef’e katılmadan önce Sabancı Holding’te şeflik yapan Büşra ZAMBAK, Güler SABANCI gibi üst düzey yöneticilere, CEO’lara yemek yapmıştır. Kendinden emin duruşu ile izleyenlerde merak uyandıran Büşra son dönemlerde yarışma performansında biraz düşüş yaşamış olsa da ilk etapta son 4’lüye kalmayı ve sonrasında da şampiyon olmayı istediğini söylüyor. Büşra yaptığı tabaklarla hem şeflerde hem de izleyicilerde merak uyandırıyor.

BÜŞRA ZAMBAK'TAN KIVANÇ'A ŞOK EDEN SORU!

Geçtiğimiz haftaki son eleme oyununu da kaybederek potaya gidecek adayı belirlemek için yapılan oylamada Büşra Kıvanç’a oy vermişti. Kıvanç Büşra’ya adaletsizlik yaptığını, kendisine oy vermesinin yanlış olduğunu söylemiş ve serzenişte bulunmuştu.

Bu akşam yayınlanacak kaptanlık oyunu öncesi şefler Gamze’nin elenmesiyle ilgili konuşurken Kıvanç’ın Büşra’nın yüzünden vicdanen rahatsız olduğunu söylemesi üzerine Büşra’dan beklenmedik bir çıkış geldi ve Kıvanç’a dönerek ‘Şampiyon olmak istemiyor musun?’ diye sordu. Başarılı iki yarışmacının arası bu soru üzerine bir hayli gerildi.



