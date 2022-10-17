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  4. MasterChef Çağatay hasta mı? Hipertiroidi hastalığı iddiası sosyal medya gündeminde

MasterChef Çağatay hasta mı? Hipertiroidi hastalığı iddiası sosyal medya gündeminde

17.10.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’e dün akşam Çağatay Akgül veda etti. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te her hafta dokunulmazlık oyunları oynanıyor ve bir isim yarışmaya veda ediyor. Yarışmanın favori isimlerinden olan Çağatay’ın elenmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar yarışmacının hasta olduğunu söylediler. Peki, MasterChef Çağatay hasta mı? Hipertiroidi hastalığı nedir?

MasterChef Çağatay hasta mı? Hipertiroidi hastalığı iddiası sosyal medya gündeminde

MasterChef Çağatay’ın hasta olduğu iddiası gündemde yer alıyor. MasterChef Çağatay dün akşam yarışmadan elenen isim oldu. Yarışmanın sevenleri sosyal medya hesaplarından eleme ile ilgili yorumlarda bulundular.
Bir kullanıcının 'Çağatay’ın hastalığını bilen ?' sorusuna birçok yanıt geldi. İşte o yanıtlar…
-hiper tiroid diyorlar. ama bence net bilen yok.
-Tiroid Hastalığı
-Çok zayıfladı hatta geçen gün bayılmış.Hastanede olduğu için Masterclasa katılamadı. Büyük ihtimal formaliteden eleme.
-Hipertroidi sürekli hastaneye gidilmesi gereken bir hastalık değil bir tane ilacı var onu içiyorsun o kadar.
-Sosyal medya fenomeni olan Ata Benli, ‘Çağatay hastalığı sebebiyle elenecek demiştim! Ne dediysem o’ isimli bir paylaşımda bulundu.

HİPERTİROİDİ HASTALIĞI NEDİR?

Hipertiroidi, tiroit adı verilen organın aşırı hormon üretimi sonucunda, kanda bir çeşit zehirlenme meydana gelmesidir. Ortaya çıkan aşırı tiroit hormonu bir çeşit zehirdir. Dolayısıyla bu hormonun bütün vücudun organ ve dokularına verdiği zararlar vardır. Bu zararların belirtileriyle hipertiroidi olduğumuzu anlarız.

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