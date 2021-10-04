MasterChef Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek kimdir, ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Danilo Zanna'nın, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanacağı haberi, magazin gündemini derinden sarstı. Danilo Zanna'nın Türkiye seyahatinde tanışıp evlendiği Tuğçe Demirbilek ile ayrılacağı iddiasıyla, Tuğçe Demirbilek'in hayatı, yaşı ve mesleği araştırılmaya başlandı. İşte yanıtlar...

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Tuğçe Demirbilek, 20 Mart 1981 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan Demirbilek, Danilo Zanna ile tanıştıktan kısa bir süre sonra İtalyan şef ile nikah masasına oturdu. Danilo Zanna ile olan evliliğinden Zeno adında bir oğlu var.

Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim... Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik.

HEP BİRLİKTE TATİL YAPMIŞLARDI

Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ve oğulları Zeno ile geçtiğimiz Temmuz ayında tatile çıkmışlardı. Zanna ailesi, mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.





