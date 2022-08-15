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MasterChef Dilan Karataş kimdir, aslen nereli? MasterChef Dilan Karataş kaç yaşında?

15.08.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yer alan isimlerden biri Dilan Karataş oldu. MasterChef yarışmacısı Dilan Karataş'ın hayatı ve yaşı gibi konular merak edildi. Karataş, MasterChef yarışmasının kadrosunda yer alıyor. Peki Dilan Karataş kimdir, aslen nereli? MasterChef Dilan Karataş kaç yaşında?

MasterChef Dilan Karataş kimdir, aslen nereli? MasterChef Dilan Karataş kaç yaşında?

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasının kadrosunda yer alan Dilan Karataş, iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken isimlerden oldu. Sevilen yarışma programına katılanlar arasında yer alan Karataş'ın hayatı merak edildi. Peki MasterChef Dilan Karataş kimdir?

MASTERCHEF DİLAN KARATAŞ KİMDİR?

MasterChef'te ana kadroya dahil olabilmek için yarışan isimlerden biri de Dilan oldu. Dilan Karataş'ın, 20 yaşında olduğu biliniyor. Yarışmacılardan Karataş, aslen ise Malatyalı.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLDU?

MasterChef'te rakiplerinden daha başarılı yemek yapan ve MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şöyle olmuştu;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)

Burak (11. hafta)

Kaan (12.hafta)

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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