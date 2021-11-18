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MasterChef dokunulmazlık oyununda, Görkem'in yemeğinden çıkan parça şefleri şaşırttı!

18.11.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021 Türkiye'nin 17 Kasım Çarşamba ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Balkan ülkelerine özgü yemeklerin yapıldığı oyunda, Görkem'in tabağından çıkan parça ünlü şefleri şaşırttı.

MasterChef dokunulmazlık oyununda, Görkem'in yemeğinden çıkan parça şefleri şaşırttı!

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef'in son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Takımlar şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. Balkan ülkelerine özgü beş yemeğin yer aldığı oyunun sonunda, ünlü şefler tadım yaptı.

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Ancak Danilo Zanna'nın ağzına, tattığı yemekten çıkan bir parça geldi.

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Görkem'in hazırlığı yemekten çıkan parçayı gösteren Zanna, bunun ne olduğunu sordu.

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PLASTİKTEN ŞÜPHELENDİLER!

Şefler, çıkan parçanın plastik olmasından şüphelendi.

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Ancak parçayı iyice inceleyen şefler, karidesin iyi temizlenmediği için kıkırdağının yemekte kaldığı fikrine vardılar.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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