MasterChef Domates Soslu Gnocchi (Niyokki) nasıl yapılır? Gnocchi hangi ülkenin yemeği? Domates Soslu Gnocchi tarifi ve malzeme listesi

MaterChef domates soslu gnocchi tarifi bugün merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması masterChefin yeni bölümünde yarışmacılardan niyokki yapılması istendi. İtalya'nın sevilen lezzeti Gnocchi tarifini merak eden ve denemek isteyenler niyokkinin en pratik ve lezzetli tarifini arıyor. İşte gnocchi tarifi malzeme listesi ve yapımı...

DOMATES SOSLU GNOCCHİ (NİYOKKİ) MALZEME LİSTESİ

Hamuru için;

4 adet orta boy patates

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Domates sosu için;

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

4-5 adet orta boy domates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı kekik

Tuz

DOMATES SOSLU GNOCCHİ - NİYOKKİ YAPIMI

Patatesler bütün olarak haşlanır sıcakken ezilir. Soğumaya bırakılır.Domates sos için soğanlar ve biberleri ince ince doğruyoruz biraz yağ ile kavuruyoruz. Salça ve sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. Küp küp doğranmış domatesleri ekliyoruz. Domatesler piştikten sonra baharatları ve tuz ilave ediyoruz. Sos hazır. Patates soğuduktan sonra 1 yumurta tuz eklenir karıştırılır. Azar azar un eklenir. Hamurdan bir parça alıp bol unla uzun şerit haline getiriyoruz, sonra bir cm aralıklarla kesip çatalın üzerine koyup biraz bastırıp ikiye katlıyoruz. Bir tencerede kaynayan suya biraz tuz atıyoruz. Sonra hazırladığımız Gnocchileri tek tek suya bırakıyoruz. Hepsini koymuyoruz. Gnocchiler suyun yüzüne çıktığında pişmiş demektir. Bir kevgir yardımıyla suyundan süzdürüp önceden ısıttığımız domates sosunun içine alıyoruz. Hepsini pişirdikten sonra domates sosuyla birlikte karıştırıyoruz. Afiyet olsun.



