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MasterChef Kahramanmaraş'ta! Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kimdir? Hanefi Mahçiçek'in biyografisi!

27.10.2023 08:45 | Son Güncelleme:
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MasterChef'in yeni bölümü deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta çekilirken Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de yaptığı açıklama nedeniyle merak konusu oldu. Onikişubat Belediye Başkanı ile ilgili araştırmalar MasterChef fragmanının yayınlanması nedeniyle hız kazandı. Peki, Hanefi Mahçiçek kimdir? İşte, MasterChef'e konuk olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek hakkında bilgiler...

MasterChef Kahramanmaraş'ta! Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kimdir? Hanefi Mahçiçek'in biyografisi!

Hanefi Mahçiçek, MasterChef'in dış çekimlerini Kahramanmaraş'ta gerçekleştirmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, MasterChef'te yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş tabiatıyla, doğasıyla, sanayisi ile istiklal mücadelemizin, kurtuluş mücadelemizin başlatıldığı gerçekten güzel bir memleket." ifadelerini kullandı. İşte MasterChef'e konuk olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in hayatı ve biyografisi...

HANEFİ MAHÇİÇEK KİMDİR?

Hanefi Mahçiçek 1953 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nü bitiren Hanefi Mahçiçek, Western Illinois University Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel Planlama alanında yükseklisans yaptı.

MASTERCHEF'E KONUK OLAN ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANI HANEFİ MAHÇİÇEK'İN SİYASİ KARİYERİ

1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Kahramanmaraş belediye başkanı seçildi.

2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kahramanmaraş milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Onikişubat belediye başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Onikişubat belediye başkanı seçildi.

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