MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'e menemen damga vurdu! Çekim ekibi yarışmacıların menemenlerini kamera arkasında yedi!

MasterChef'e menemen damga vurdu! Çekim ekibi yarışmacıların menemenlerini kamera arkasında yedi!

28.09.2021 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te haftanın yeni takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, şeflerin istediği menemeni en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ise ortaya ilginç manzaralar çıktı. MasterChef'in çekim ekibi yarışmacıların yaptığı menemenleri alarak set arkasında yemeye başladı.

MasterChef'e menemen damga vurdu! Çekim ekibi yarışmacıların menemenlerini kamera arkasında yedi!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu ve jüriliğini yaptığı MasterChef'in 27 Eylül Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, ana kadrodaki yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için yarıştı.

Kaptanlık oyununda ünlü şeflerin istediği yemek ise menemen oldu. 20 dakikalık süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları menemenleri tatmaya başladı.

master3

Ünlü şefler menemenleri ekmek bandırarak tattı.

master

MASTERCHEF EKİBİ MENEMENLERİ YEDİ!

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? En iyi menemeni yapan kaptan oldu! 27 Eylül MasterChef yeni takımlarda kimler var?MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? En iyi menemeni yapan kaptan oldu! 27 Eylül MasterChef yeni takımlarda kimler var?

MasterChef'in çekim ekibi ise daha fazla dayanamadı ve şeflerin tadımından hemen sonra menemenleri alarak kamera arkasına getirdi.

master1

Çekim ekibinin ekmeklerle menemenleri yediği anlar ise ekrana yansıdı.

master2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke ettiNusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke etti
Başında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldıBaşında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
En iyi menemeni yapan isim kazandı!En iyi menemeni yapan isim kazandı!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankta yatanların öğrencilikle bir alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bankta yatanların öğrencilikle bir alakası yok

27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

27 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayette ifadeler ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, stoperde oynadı!

1. sınıf öğrencisine akılalmaz sözler: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?

1. sınıf öğrencisine akılalmaz sözler: Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?

Kesici'nin olası adaylığına tepki: İkinci İhsanoğlu olur

Kesici'nin olası adaylığına tepki: İkinci İhsanoğlu olur

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.