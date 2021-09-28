MasterChef'e menemen damga vurdu! Çekim ekibi yarışmacıların menemenlerini kamera arkasında yedi!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu ve jüriliğini yaptığı MasterChef'in 27 Eylül Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, ana kadrodaki yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için yarıştı.

Kaptanlık oyununda ünlü şeflerin istediği yemek ise menemen oldu. 20 dakikalık süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları menemenleri tatmaya başladı.

Ünlü şefler menemenleri ekmek bandırarak tattı.

MASTERCHEF EKİBİ MENEMENLERİ YEDİ!

MasterChef'in çekim ekibi ise daha fazla dayanamadı ve şeflerin tadımından hemen sonra menemenleri alarak kamera arkasına getirdi.

Çekim ekibinin ekmeklerle menemenleri yediği anlar ise ekrana yansıdı.





