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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? En iyi menemeni yapan kaptan oldu! 27 Eylül MasterChef yeni takımlarda kimler var?

28.09.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 27Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Gecenin en lezzetli menemenini yapan yarışmacı, kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanı belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu? Kaptanlar düellosunu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? En iyi menemeni yapan kaptan oldu! 27 Eylül MasterChef yeni takımlarda kimler var?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 6. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 27 Eylül Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında en iyi şekilde menemeni yapan kişi, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 78. bölümünde yarışmacılar, mutfağa girdi ve kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Bireysel olarak oynadıkları oyunda mavi takım kaptanı olmak için günün en iyi menemenini yapmak için uğraştılar. Şefler, yarışmacılar dörderli gruplara ayırdı. İlk dörtlü grup başladıktan beş dakika sonra ikinci grup başladı. Her grup bu şekilde önceki gruptan beşer dakika sonra menemeni yapmaya başladı.

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Süresi biten grupların hazırladığı yemekler, anında tadımı yapıldı. Böylece tüm grupların tadımı yapıldıktan sonra şefler, en başarılı dört ismi açıkladı. Buna göre kaptanlık oyununda finale kalan isimler Eren, Burcu, Tahsin ve Araz oldu. Araz dördüncü, Eren üçüncü olurken MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, mavi takım kaptanı oldu.

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KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef 2021’de kaptanlık oyunu sonrasında bu haftanın mavi takım kaptanı belli oldu. Mavi takım kaptanı Tahsin, kırmızı takım kaptanı olmasını istediği kişinin Burcu olduğunu açıkladı.

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MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef’in beşinci haftasında kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar belli oldu. İki kaptan, yarışmacıları seçerek haftayı kayıpsız kapatmak için güçlü bir takım oluşturmaya çalıştı.

Tahsin'in kaptan olduğu mavi takımda Hasan, Eren, Sergen, Dilara, Mert, Azize ve Pelin yer aldı.

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Kaptanlığını Burcu'nun yaptığı kırmızı takım kadrosu ise Araz, Şükrü, Emre, Mustafa, Milhan, Safanur ve Ateş'ten oluştu.

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KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te son olarak ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı kazanmak için mutfağa girdi.

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Takım arkadaşlarının yukarıdan destek vereceği kaptanlar, şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Düellonun konusu İzmir bombası idi. Şefler, 30 dakikada onar tane İzmir bombası yapmalarını istedi. Kazanan kaptanı, şeflerin yapacağı tadım belirledi. Bu hafta kaptanlar düellosunu kazanan isim Tahsin oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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