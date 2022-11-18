MasterChef Ekşili Kabak tarifi: Ekşili Kabak nasıl yapılır, malzemeleri neler? Konya'nın meşhur lezzeti

Ekşili kabak tarifi, MasterChef programında bu tarifin yapılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Öğle ve akşam yemeği sofralarına çok yakışan bu tarif oldukça lezzetlidir. Peki ekşili kabak nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte Adana yöresinin meşhur lezzeti ekşili kabağın tarifi!

EKŞİLİ KABAK MALZEMELERİ

5 adet orta boy kabak

1 adet küçük boy kuru soğan

4 adet orta boy domates

1 dolu yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı silme biber salçası

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çorba kasesi haşlanmış nohut (Buzluktan çıkardım)

4 büyük diş sarımsak

1 adet limon suyu (Ben 6 küp önceden hazırladığım limon suyunu kullandım. İsteyen damak tadına göre ayarlayabilir)

Tuz

1 yemek kaşığı dolu kuru nane

3,5-4 su bardağı normal su

Not: Su bardağı ölçüsü 200 ml.

EKŞİLİ KABAK TARİFİ

Mercimeği ıslatın, küp küp doğranmış soğanları sıvı yağ ile tencerede kavurun.

Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana dek kavurmaya devam edin.

Kabakları yıkayın, soyun ve kuşbaşı doğrayın.

Islanarak şişen mercimeği süzün ve tencereye alın.

Haşlanmış nohutu ilave edin.

Domateslerin kabuğunu soyun ve doğrayıp ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırın, tuz ve limon ekleyin, suyunu ekleyin ve ocağın altını açıp kaynatmaya başlayın.

Kabakların pişmesine yakın, sarımsakları ezin, karıştırın.

Yemek piştiğinde altını kapatın, üzerine kuru nane serpin.

Afiyet olsun...



